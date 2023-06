Un an de législature

France: un an après les législatives, une Assemblée dans tous ses états

Il y a un an jour pour jour, le 19 juin 2022, avait lieu le second tour des élections législatives, un scrutin avec à l'arrivée un résultat pour le moins inattendu : avec 38 voix manquantes, le président Macron, fraîchement réélu, ne décroche pas la majorité absolue à l'Assemblée. Avec 89 députés en revanche, le Rassemblement national tire son épingle du jeu puisqu'il devient le groupe d'opposition le plus important dans l'hémicycle. Un an après, dans quel état est l'Assemblée ? L'hémicycle n'a rarement autant mérité son surnom de « chaudron ».

Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale et la députée Clémentine Autain de La France Insoumise (France insoumise), le 8 juin 2023. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Des députés de la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui brandissent des pancartes et chantent la Marseillaise pendant de longues minutes dans l'hémicycle ; la Première ministre Elisabeth Borne qui doit s'y reprendre à trois fois pour déclencher un 49-3 tellement les hurlements couvrent sa voix ; un ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti qui fait des bras d'honneur à un patron de groupe, le LR Olivier Marleix : les exemples de débordements, les suspensions de séances, les rappels au règlement ont été innombrables ces 12 derniers mois au palais Bourbon. Avec évidemment un point culminant atteint pendant les débats sur la réforme des retraites. >> À lire aussi : France: comment la réforme des retraites a révélé toutes les divisions politiques Ces fortes tensions à l'intérieur de l'hémicycle ont été accompagnées de violences à l'extérieur avec des parlementaires pris à partie dans leur circonscription et des permanences dégradées. Fin mars, au moins 56 députés, la plupart de la majorité, avait été pris pour cible, un décompte établi par le ministère de l'Intérieur. Cela va du caillassage de leur bureau en circonscription aux agressions verbales sur les marchés, en passant par des menaces manuscrites. Et pas seulement dans le camp présidentiel : le député insoumis Louis Boyard a été placé sous protection policière en février après des menaces et des insultes sur les réseaux sociaux. Stratégies politiques et dérapages Ces douze premiers mois de la législature, ce sont également les douze premiers mois de l'alliance de la gauche, la Nupes. Si elle a tenu le choc dans la tempête des retraites, son bilan est contrasté. Les quatre groupes de l'alliance (la France insoumise, les écologistes, le Parti socialiste et le Parti communiste) sont restés unis. Mais, des divisions tactiques sont apparues. Les Insoumis se sont retrouvés bien seuls dans leur stratégie d'obstruction. Ce sont les seuls à avoir maintenu leurs milliers d'amendements pendant l'examen de la réforme des retraites. L'image de l'alliance de la gauche en est ressortie incontestablement écornée. La Nupes n'a pas su transformer la mobilisation sociale contre la réforme des retraites en victoire politique. Et, c'est le Rassemblement national qui en a profité, gagnant par défaut finalement de cette première manche du mandat. Les 89 puis 88 députés du RN ont tout fait ces douze derniers mois pour apparaître comme la seule force politique respectable dans une assemblée en ébullition. Alors, il y a eu l'épisode de Fournas en novembre 2022, l'élu de Gironde et son « Qu'ils retournent en Afrique », ambigu alors qu'un député de couleur s'exprimait à la tribune. Grégoire de Fournas avait été sévèrement sanctionné. Mais, cet épisode n'a pas empêché le RN de progresser dans tous les sondages. Selon une étude Ifop Fiducial parue le 18 juin dans le Journal du Dimanche, près d'un Français sur 2 (47%) pensent le parti de Marine Le Pen capable de gouverner la France. >> À lire aussi : «Qu'il(s) retourne(nt) en Afrique»: les propos d'un député RN font scandale à l'Assemblée nationale Débats d'idées ou vains coups d'éclats ? Mais, pour autant, l'Assemblée n'est pas bloquée. Le gouvernement doit sans cesse se trouver des alliés pour voter ses textes, notamment du côté des LR, mais la plupart des lois sont adoptées. La présidente de l'Assemblée a diffusé ces derniers jours une belle plaquette. Yaël Braun-Pivet se targue d'un bilan positif pour cette première année. Soixante-huit textes définitivement adoptés ces douze derniers mois, mais à quel prix ? En un an, la Première ministre a dû déclencher onze 49-3 : 11 textes adoptés sans vote dans l'hémicycle, 11 passages en force donc. >> À lire aussi : Réforme des retraites: le 49.3 déclenche la colère et affaiblit Élisabeth Borne En retour, Elisabeth Borne a dû faire face à 17 motions de censure, dont l'une, juste après l'adoption de la réforme des retraites, rejetée à seulement neuf voix près. Résultat : l'Assemblée nationale a bel et bien retrouvé des couleurs et les députés du pouvoir, mais le gouvernement est en permanence menacé et donc fragilisé. Quant au président de la République, son image s'est dégradée au fur et à mesure que s'égrainaient les 49-3. C'est peut-être la principale leçon de la première année de cette 16ᵉ législature : la défiance du peuple à l'égard du pouvoir atteint des niveaux records. >> À lire aussi : À la Une : Macron peut-il renouer avec les Français ?