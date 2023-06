Santé: pour une meilleure prise en charge de la drépanocytose, maladie rare qui progresse en France

Depuis les années 2000, le dépistage de la drépanocytose, maladie génétique qui provoque une déformation osseuse et des douleurs, est fait de manière ciblée. En 2022, la Haute autorité de santé recommande la généralisation du dépistage systématique, mais le décret d'application n'est pas encore publié. À l'occasion de la journée mondiale dédiée à la drépanocytose, plusieurs associations présentent ce 19 juin un Livre blanc à Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la prévention, pour améliorer la prise en charge de cette pathologie.

Publicité Lire la suite

Très peu connue par le grand public, la drépanocytose est pourtant la maladie rare la plus fréquente en France, où on estime entre 20 000 et un peu plus de 30 000 le nombre de patients. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire du sang. Elle affecte l'hémoglobine, principale protéine des globules rouges. C'est l'une des maladies génétiques les plus répandues dans le monde. Anémie chronique, crises douloureuses aiguës, risque accru d'infections sont dans les symptômes les plus courants de la drépanocytose. Les répercussions, avec des atteintes aux organes vitaux, peuvent être graves, voire fatales. C'est notamment le cas pour les jeunes enfants, davantage sujets aux accidents vasculaires cérébraux par exemple.

Si des traitements ont permis de l'augmenter, l'espérance de vie reste bien moindre que celle de la population générale. En moyenne, elle avoisine 40 ans désormais, elle était inférieure à 20 ans avant les années 1980.

Améliorer la prise en charge de la drépanocytose en France est l'objectif du livre blanc présenté ce lundi. Laëtitia Defoi, drépanocytaire et fondatrice de l'association Drepacare, énumère les priorités. « On va commencer par le dépistage général de la drépanocytose parce qu’il faut savoir qu’en France métropolitaine, le dépistage est ciblé, affirme-t-elle au micro d'Aram Mbengue de RFI. Ensuite, il y a des recommandations au niveau de la formation des professionnels de santé. Nous voulons également faire plus connaitre la maladie, faire des campagnes, par exemple, de sensibilisation. »

>> À écouter aussi : Drépanocytose : la prise en charge de la douleur

Des traitements limités

La drépanocytose est une maladie génétique qui peut toucher tout le monde, même s'il y a une prévalence chez les populations d'origine africaine.

« L’hypothèse scientifique validée à la date d’aujourd’hui, c’est que ça viendrait d’un mécanisme de défense qui s’est mis en place dans les régions où il y avait une forte prévalence d’une maladie qui s’appelle le paludisme, explique le docteur Ousmane Alfa Cissé, directeur médical chez Pfizer France. Maintenant, on a un brassage de population qui fait que le fait de dire que c’est une maladie subsaharienne est de moins en moins vrai, voire plus vrai du tout, puisqu’on a des personnes qui ne sont pas foncées de peau qui sont diagnostiquées avec cette maladie-là. »

Chaque année, 600 nouveaux-nés sont diagnostiqués en France, ce qui en fait le pays européen le plus touché par la drépanocytose. Les traitements restent limités. Dans les outils actuels, des transfusions sanguines doivent se faire régulièrement, mais peuvent avoir des effets secondaires importants. Seul espoir de guérison à l'heure actuelle : la greffe de moelle osseuse. Lourde -il faut un donneur compatible, souvent de la même fratrie, il y a des risques de rejets ou complications- et coûteuse, elle concerne une minorité de malades, atteints des formes les plus sévères. Pour tenter de traiter les symptômes, les médecins recourent notamment aux antalgiques ou à des antibiotiques.

Parallèlement, la thérapie génique est au centre de plusieurs essais cliniques ces dernières années en France, comme dans d'autres pays, États-Unis notamment. Le principe est d'insérer un gène normal dans les cellules ayant un gène défaillant, comme un cheval de Troie, pour qu'il fasse le travail que le gène muté ne fait pas : fabriquer des globules rouges sains.

► Ce lundi 19 juin le magazine Priorité Santé sur RFI est consacré à la drépanocytose

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne