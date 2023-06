France: la fonction publique hospitalière appelée à faire grève

En France, quatre des cinq principaux syndicats dans le domaine de la santé et du social appellent à une journée d’action ce mardi 20 juin. Ils appellent les personnels de la fonction publique hospitalière à se mettre en grève et à manifester. Parmi les revendications de cette intersyndicale, qui réunit la CGT, FO, SUD et l’UNSA, l’augmentation des salaires, l’amélioration des conditions de travail et l’arrêt des fermetures de lits à l’hôpital.

La mobilisation des syndicats sur l’hôpital repart donc, après la pause liée au conflit sur la réforme des retraites. « Là, à l’heure d’aujourd’hui, c’est la cadence de plus en plus soutenue, un rythme effréné, des rappels systématiques sur les jours de repos sur les jours de congés, s’indigne Karine Halgrain, secrétaire générale de l'UNSA Santé et Sociaux. L’impossibilité de prendre des congés puisqu’on a même eu des dérogations dans le cadre de la période de la crise puisqu’il était possible, à titre dérogatoire, de pouvoir payer ces congés annuels pour nos collègues qui ne pouvaient pas justement les prendre du fait de cette crise. Ce sont toutes ces questions-là que nous souhaitons voir mettre sur la table avec le gouvernement. On est des partenaires sociaux, il faut rappeler que c’est ce gouvernement qui introduit, via l’ordonnance 2021, une profonde modification en termes de dialogue social où, désormais, dans la fonction publique, nous pouvons négocier au même titre que le secteur privé. On y va ! En tout cas, nous, on demande l’ouverture de négociations sur le champ, notamment, de la revalorisation salariale. »

L’hôpital continue donc de souffrir et le diagnostic n’est remis en cause par personne : sous-effectifs, cadences infernales, fermeture de lits, souffrance au travail croissante. Les soignants sont nombreux à quitter le navire, qui tangue, depuis longtemps. La crise est ancienne et profonde, mais elle s’est aggravée depuis l’épidémie de Covid.

Rendre les métiers plus attractifs

Un des enjeux est donc de rendre les métiers plus attractifs. Côté salaires d’abord : pour l’intersyndicale qui appelle à la mobilisation ce mardi, les revalorisations salariales obtenues dans le cadre des accords du Ségur de la Santé il y a trois ans ne suffisent pas, en particulier dans le contexte inflationniste actuel.

Autre revendication : améliorer les conditions de travail, notamment en renforçant les effectifs. Pour l’intersyndicale, cela passe par l’instauration d’un ratio soignants-soignés ; c’est-à-dire le fait de fixer un nombre maximum de malades qu’un soignant peut prendre en charge, dans un service donné. Pour cela, les syndicats demandent que les autorités augmentent davantage le nombre de places en institut de formation des infirmiers et aides-soignants notamment.

