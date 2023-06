Recherches du sous-marin «Titan»: la France envoie l'«Atalante»

La France envoie un bateau et son robot de pointe pour essayer de retrouver le petit sous-marin Titan, disparu dans l'océan Atlantique depuis dimanche 19 juin. Les cinq personnes à bord étaient parties explorer l'épave du Titanic, qui gît à environ 3 800 mètres de fond, au large du Canada et des États-Unis, depuis 1912. Des avions, des bateaux poursuivent leurs recherches, dans des conditions très compliquées.

L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) en appelle à l'Atalante, qui a été dérouté de sa mission actuelle pour rejoindre le site, dans l'Atlantique nord, où a été perdu le Titan. C'est Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la Mer, qui l'a annoncé.

Ce navire français est équipé d'un robot sous-marin télé-opéré dédié aux grandes profondeurs, Victor 6000. « Le dispositif va se poursuivre en lien avec le centre de coordination de l'Otan et nous sommes en lien avec les autorités américaines », a indiqué M. Berville.

L'Alliance atlantique a fait savoir que ses matériels de secours ne pouvaient aller au-delà de 2 000 mètres de profondeur, mais qu’elle pouvait mettre à disposition ses capacités d’expertise et d’analyse, comme le relate notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.

L'équipement français est attendu sur zone mercredi vers 20 heures (heure de Terre-Neuve, au Canada – 22 heures GMT). Les opérateurs du robot sont en route aussi, ils ont quitté Toulon et doivent arriver à Terre-Neuve au Canada mercredi matin, heure française.

D'ici là, les recherches continuent. Le sous-marin Titan mesure 6,5 mètres de long et 2,5 mètres de haut. C'est un peu comme si les secours cherchaient, au milieu de l'océan, un petit bus, dans une zone de 13 000 km², l'équivalent d'un pays grand comme le Monténégro.

Un porte-parole d'OceanGate Expeditions, la société américaine organisatrice de ce voyage sous-marin mémoriel vers l'épave mythique du Titanic, a assuré « explorer et mobiliser toutes les options pour ramener l'équipage en toute sécurité ».

Les experts étudient deux scenarios : soit le sous-marin a eu un problème de communication, et se trouve en ce moment à la surface de l'eau, c'est-à-dire qu'il flotte quelque part sur l'océan, soit il est encore sous l'eau et a pu couler à près de 4 000 mètres de profondeur.

Dans ce dernier cas, les recherches deviennent très compliquées. Des sonars, ces petits appareils qui peuvent reconnaître les sons sous l'eau, se trouvent sur la zone. Ils écoutent en quelque sorte la mer dans l'espoir de repérer un signal du sous-marin disparu.

Pour l’instant, les gardes-côtes américains expliquent que les fouilles demeurent sans résultat. Des avions américains et canadiens patrouillent au-dessus de la zone. Sans compter les bateaux déjà sur place ou qui s’y rendent, comme le Français Atalante.

Mais les secours n'ont pas beaucoup de temps. Le Titan peut fournir de l'oxygène à ses occupants pendant encore « environ 40 heures », ont indiqué mardi vers 17 h temps universel les gardes-côtes américains. Les cinq personnes à bord ont donc assez d'air pour respirer, au plus tard, jusqu'à jeudi.

C'est donc une course-contre-la-montre, en admettant que la coque en carbone du submersible n’ait pas rencontré de problème, que la structure n'ait pas été endommagée par la pression sous-marine et que les cinq occupants soient encore en vie.

Hamish Harding, homme d’affaires britannique et aventurier, se trouverait à bord avec l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood, son fils Suleman Dawood, 19 ans, le spécialiste français du Titanic Paul-Henry Nargeolet et Stockton Rush, patron d'OceanGate Inc.

Qui sont les personnes à bord du Titan ? « Des explorateurs légendaires, dont certains ont déjà effectué plus de trente plongées sur le Titanic. » Voilà comment Hamish Harding présentait, sur Instagram avant de plonger, l'équipage l'accompagnant à la découverte de la plus célèbre des épaves. Ce milliardaire britannique de 58 ans, PDG d'une entreprise de jets privés, amateurs de grandes explorations – il a déjà voyagé dans l'espace –, a payé sa place à bord du Titan comme deux autres passagers : l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood, et son fils Suleman. Sur son site, OceanGate Expeditions parle d'une expédition à 250 000 dollars. Pour les accompagner, au moins un grand spécialiste : le sous-marinier français Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, passionné d'archéologie maritime. Le Titanic est devenu l'un de ses champs de recherche préférés, depuis la découverte de l'épave en 1985. C'est de cette passion qu'il tient ce surnom de « Monsieur Titanic ». Paul Henri Nargeolet a déjà effectué plus de trente plongées sur l'épave. C'est notamment lui qui a supervisé la récupération d'environ 5 500 objets, dont un fragment de vingt tonnes exposé aujourd'hui à Los Angeles. Une cinquième personne, dont la présence à bord n'a pas été confirmée de source officielle, serait selon des médias Stockton Rush, le patron américain d'OceanGate Expeditions, qu'il a fondé en 2009. Un avocat, David Concannon, a déclaré sur Facebook qu'il aurait dû en être, mais qu'il avait dû annuler au dernier moment en raison d'un « problème urgent avec un client ».

