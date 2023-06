France: important incendie en plein Paris, deux immeubles en partie effondrés

Deux immeubles en proie aux flammes se sont effondrés mercredi 21 juin en plein Paris. Le bilan humain à 18H05, heure locale (16h05 TU), dressé par la préfecture de police était de sept blessés en « urgence absolue » et neuf en « urgence relative ». Un total de 230 pompiers ont été engagés sur place ainsi que 9 médecins. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires, indique le parquet.

Une enquête pour blessures involontaires par violation d'une obligation de prudence ou de sécurité a été ouverte après l'incendie et l'effondrement de deux immeubles mercredi dans le Vᵉ arrondissement à Paris, a indiqué le parquet.

« Des détonations ont été entendues, sans que rien ne permette pour le moment de déterminer l'origine du sinistre », a ajouté le parquet, précisant que la procureure de Paris, Laure Beccuau, se rendait sur place.

Selon les pompiers de Paris, qui ont mobilisé 70 engins, « une explosion (...) a engendré l'effondrement de deux immeubles ».

Les faits se sont produits rue Saint-Jacques, près de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce.

« Un incendie est en cours rue Saint-Jacques, dans le Ve arrondissement de Paris. Les sapeurs-pompiers de Paris interviennent. Merci de ne pas gêner leur intervention et d’éviter le secteur », a tweeté en milieu d'après-midi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

« Intervention en cours rue Saint-Jacques à #Paris5. Évitez le secteur et laissez les secours et les policiers intervenir », a, de son côté, tweeté la préfecture de police.

Édouard Civel, premier adjoint de la mairie du Vᵉ arrondissement, a évoqué dans un tweet une explosion de gaz. « Habitants du Vᵉ, une explosion de gaz vient de se produire place Alfonse Laveran dans le quartier du Val de Grâce, des immeubles sont incendiés, restez à distance pour permettre aux pompiers d’intervenir », écrit Édouard Civel sur Twitter.

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, s'est dit mercredi « extrêmement prudent » sur la cause de l'explosion.

Selon la maire du Vᵉ arrondissement, Florence Berthout, le principal immeuble touché est une école de mode privée attenant à l'ancien hôpital militaire du Val-de-Grâce. Selon l'édile, le bruit de l'explosion « tout à fait énorme » s'est propagé « dans une partie de l'arrondissement ». Des vitres ont explosé à plus de 400 mètres de l'immeuble, a constaté l'AFP.

« Nous avons entendu une énorme explosion vers 16h50. Et là, on a évacué et on a constaté très rapidement que l'immeuble de l'American Academy était en feu et écroulé », a déclaré sur BFMTV le secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme, dont les locaux se trouvent dans le périmètre. L'immeuble de l'American Academy se trouve en façade, côté rue, a-t-il précisé.

La ville de Paris a activé sa cellule de crise et Anne Hidalgo s'est rendue sur place.

