France: levée de boucliers après la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre

Le gouvernement français a dissous ce mercredi 21 juin le collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre (SLT) en l'accusant d'encourager la violence, une décision durement critiquée à gauche et illustrant le durcissement en Europe à l'encontre de certains militants pour le climat. Les avocats du collectif ont annoncé un recours contre la dissolution, préparée par le gouvernement pendant trois mois, en raison d'une situation juridique complexe : les SLT n'existent pas en tant qu'association.

Les avocats du collectif ont annoncé mercredi leur intention de déposer un recours devant le Conseil d'État contre la dissolution du collectif par le gouvernement, car elle « intervient au mépris des libertés fondamentales », a souligné l'un des conseils du collectif, Me Raphaël Kempf. « Le gouvernement n'a pas de base juridique solide pour dissoudre les Soulèvements de la terre », a-t-il ajouté.

« Nous contestons ne serait-ce que l'appellation du "groupement de fait" parce que les Soulèvements de la Terre, c'est un mouvement qui est horizontal, qui ne peut être dissout », a complété sa consœur, Me Ainoha Pascual.

Qu'est-ce que c'est Les Soulèvements de la Terre ? Est-ce que c'est vraiment la lecture fantasmatique et paranoïaque que le gouvernement s'en fait ? Le ministère de l'Intérieur, qui persiste à soutenir que ce serait une nébuleuse d'activistes qu’il y aurait 345 personnes à la manœuvre qui seraient situées à Notre-Dame-des-Landes et qui en réalité manipuleraient plusieurs dizaines de milliers, voire une centaine de milliers de personnes puisqu'il y a désormais 100 000 personnes qui se revendiquent m'appartenant aus Soulèvements de la Terre. Et du coup, est-ce que le but de ce gouvernement, c'est de s'en prendre juste à ces personnes-là qu'elles visent pour qu'elles arrêtent, selon elles ? Ou est-ce qu’ils pensent vraiment qu'ils sont susceptibles de mettre un terme à tout ce mouvement écologiste qui du coup éclot sous différentes formes et à différents endroits de France et qui évidemment va se poursuivre ? Alors peut-être que ce sera pas sous la bannière des Soulèvements de la Terre ? Peut-être que l'identité visuelle va changer. Peut-être que le slogan va changer, mais le fait est que les convictions qui sont portées par ces gens-là, elles ne vont pas être tues par le décret de dissolution. Maître Ainoha Pascual : «les convictions qui sont portées par ces gens-là, elles ne vont pas être tues par le décret de dissolution» Estelle Kammerer

Les SLT avaient déjà dénoncé « une dissolution très politique et particulièrement inquiétante réclamée directement au chef de l'État par l'agro-industrie et la FNSEA [Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, ndlr] ».

Décision risquée, compliquée juridiquement et longue pour le gouvernement

Alors que le gouvernement a lancé la procédure début avril - quelques jours après les violents affrontements entre gendarmes et opposants aux retenues d'eau de Sainte-Soline - il a fallu attendre trois mois avant de déposer le décret en Conseil des ministres. Car la décision est risquée : pour espérer une confirmation du Conseil d'État et acter la dissolution, la procédure doit être parfaitement justifiée.

Le collectif n'a pas d'existence juridique. Aucune association n'a été déclarée, aucun responsable, président ou autre n'est identifié. Leurs « adhérents » sont des signataires d'une pétition sur le site : s'ils sont plus de 100 000, eux non plus ne sont pas précisément identifiés.

Ensuite, aucun militant n’a été poursuivi au début de la procédure, et ce, malgré des arrestations, des gardes à vue et même un suivi de la brigade anti-terrorisme à cause de leurs actions d'éco-sabotage, comme celle de l'usine Lafarge, en décembre dernier. Celle-ci a valu des arrestations mardi 20 juin, juste avant que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin annonce la présentation du décret en Conseil des ministres.

Le gouvernement a lui insisté sur ses arguments par le biais de son porte-parole Olivier Véran.

Il y a des milliers d'associations et de groupements qui se mobilisent dans notre pays pour des causes diverses et variées. C'est leur droit de le faire et je le redis, c'est même, là sans doute, la richesse sociale de notre pays. Et il y a des groupements qui ne sont pas dans une démarche de manifestation de revendications, mais dans une démarche de violence. Quand vous organisez une manifestation interdite, c'était le cas à Sainte-Soline, où vous avez plus d'un millier de personnes, y compris qui viennent de l'étranger. Un millier d'étrangers qui viennent de l'Europe de l'Est, notamment munis de barres de fer, de bidons d'essence, de boules de pétanque et qui cherchent à tuer des policiers, des gendarmes, qui mettent le feu des véhicules. Lorsque vous avez des gens qui, sous couvert de manifestations, viennent en réalité détruire les exploitations agricoles, là, on est, on bascule dans quelque chose qui est totalement différent, ce qui est condamnable et ce qui est condamné, c'est le recours systématique à la violence contre les biens et contre les personnes au titre de modalités d'action. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran réaffirme les arguments pour la dissolution controversée des Soulèvement de la Terre Pierrick Bonno

« Sous couvert de défendre la préservation de l'environnement », ce mouvement « incite à la commission de sabotages et dégradations matérielles, y compris par la violence», écrit le gouvernement dans son décret de dissolution. Mais, « aucune cause ne justifie les agissements particulièrement nombreux et violents » auxquels il « appelle et provoque » et « auxquels ses membres et sympathisants participent », ajoute le décret.

Pour appuyer son argumentaire, le gouvernement liste dans le décret une série d'actions menées par SLT qui ont entraîné des « destructions matérielles » et « des agressions physiques contre les forces de l'ordre ».

Le collectif appelle à l’« insoumission » en attendant le résultat d’un recours

Juridiquement, le collectif est dissous. Mais, le Conseil d'État doit encore valider la dissolution. Le mouvement a annoncé déposer un recours pour demander l’annulation définitive de la décision.

« On ne dissout pas un soulèvement », a réagi le collectif des Soulèvements de la Terre sur Twitter, saluant les marques de soutien. Des « actions ressurgiront partout, dissolution ou non », a-t-il ajouté.

150 rassemblements ont lieu actuellement partout dans le pays en soutien des Soulèvements de la terre, face à la dissolution et à l'arrestation des militant-e-s.



La preuve par la créativité, la colère, la solidarité, le nombre, qu'on ne peut dissoudre un soulèvement !



Un rassemblement de soutien a eu lieu ce mercredi 21 juin en présence d'élus de gauche et de la militante du climat Greta Thunberg devant le Conseil d'État. Et, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, dont Toulouse, Marseille ou encore Nantes où un millier de personnes se sont rassemblés, selon les organisateurs.

La colère qu'on est nombreux à ressentir face à cette annonce de dissolution va renforcer le mouvement et les mouvements écologistes désobéissants. La militante écologiste Léna Lazare, membre du collectif Estelle Kammerer

« C'est une question de droit de manifester et de défense de la vie », a abondé Greta Thunberg, présente à Paris en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial.

La Ligue des droits de l'Homme, aussi prise pour cible par le gouvernement, a dénoncé une résolution qui « vise à faire taire la contestation politique ». La députée écologiste Sandrine Rousseau a également souligné « l'inconséquence » d'une telle décision en pleine crise écologique.

SLT, né en janvier 2021 dans l'ex-ZAD (zone à défendre) de Notre-Dame-des-Landes a également donné rendez-vous le 18 août à Sainte-Soline pour le départ d'un convoi en tracteurs et en vélos en direction de Paris.

