Centres de rétention: des «atteintes graves» à la «dignité» des migrants, dénonce la contrôleure des prisons

En France, la contrôleure des prisons lance le cri d'alarme après une nouvelle visite de 4 centres de rétention administratives (CRA), sur les 25 que compte le territoire. Ce sont dans ces lieux fermés où les personnes en situation irrégulière sont placées en attendant leur expulsion.

La durée maximale de la rétention est de 90 jours, sauf en cas de condamnation pour acte de terrorisme, où elle peut être prolongée. Dominique Simmonot y déplore des conditions de vie indigne. Ses recommandations au gouvernement ont été publiées ce jeudi au Journal officiel.

Les bâtiments sont sales et vétustes. Au Mesnil-Amelot, à Sète et Metz, les locaux sont décrits comme dégradés, mal équipés. Le froid y règne l'hiver, l'eau chaude est insuffisante. Les retenus manquent d'intimité dans leurs chambres ou dans les sanitaires. Pour elle, l'atmosphère dans ces centres de rétention est oppressante et angoissante. À Lyon, l'architecture du tout récent centre N°2, présenté comme modèle, est mise en cause, notamment son absence d'ouverture vers l'extérieur et d'éclairage naturel.

Augmentation de la violence

Dans tous, le manque d'activité est la règle, résume la contrôleure. Soit rien n'a été prévu, soit les équipements sont inutilisables. Les retenus sont livrés à eux-mêmes. Résultat, au fil des ans, la violence augmente, et avec elle, le nombre de mise à l'écart. Des sanctions, trop souvent arbitraires, dans des locaux encore plus insalubres.

Dominique Simmonot dénonce également la difficulté d'accès aux soins, les trop faibles portions de nourriture et pour compléter ce tableau noir, la présence d'enfants. Pour la contrôleure, leur enfermement doit être proscrit.

Des remarques qu'elle avait déjà formulées lors de précédentes visites, sans effet. Pour la rétention de mineurs, la France a aussi déjà été condamnée deux fois par la cour européenne des droits de l'homme.

