France: vifs débats à l'Assemblée nationale au sujet de la loi «Zéro artificialisation nette»

C’est un sujet de débat intense dans les villes et villages français : vont-ils perdre le droit de faire construire de nouveaux logements ou des aménagements municipaux ? Car le gouvernement veut réduire au maximum l’étalement urbain pour préserver les zones agricoles et la biodiversité. C’est ce que l’on appelle la « Zéro artificialisation nette » (ZAN), fixée par la loi climat de 2021. La droite, notamment, bataille férocement contre, et porte à l’Assemblée un texte visant à limiter cette contrainte.

L'hémicycle de l'Assemblée nationale (image d'illustration). AFP - LUDOVIC MARIN

Texte par : RFI Suivre

« Cette zéro artificialisation nette est un monstre de technocratie ». Vent debout Eric Ciotti et les Républicains contre la ZAN, une bombe à retardement qu'ils comptent bien désamorcer avant qu'elle ne provoque, selon eux, une crise du logement en milieu rural. Ce qui laisse dubitatif le député du camp présidentiel Jean-René Cazeneuve. « Ce n'est pas vrai, les zones rurales se sont dépeuplées très fortement ces 20 dernières années alors qu'il y avait des fonciers qui étaient disponibles. Donc, ça n'est pas corrélé », assure l'élu. Les écologistes inquiets Mais cette offensive des Républicains inquiète chez les écologistes, qui craignent que le gouvernement fasse des concessions à la droite qu'il aimerait intégrer à sa majorité. « J'ose imaginer qu'ils ne reviendront pas sur l'ensemble des dispositions du texte du fait de la pression de LR sinon ce serait encore un abandon et un immense gâchis en matière d'artificialisation des sols », prévient Marie Pochon, députée Europe Écologie-Les Verts. Et de dénoncer des arrière-pensées électoralistes des LR qui ont besoin des voix des élus locaux pour les sénatoriales de septembre, comme le résume le député du Rassemblement national (RN) Kévin Mauvieux. « Il va falloir essayer de se montrer en barrage à la Macronie et en soutien aux maires ruraux. Ils vont être sur un petit peu un fil d'équilibriste parce qu'il ne faut pas qu'ils s'éloignent trop quand même de leur nouveau camp qui est le camp présidentiel ». Avec 800 amendements déposés, les débats s'annoncent vifs et interminables alors que le vote solennel de la loi est prévu mardi. >> À lire aussi : Environnement: dans les zones urbaines aussi, il faut protéger les abeilles