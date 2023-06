Un important narcotrafiquant marseillais arrêté près d'Oran

Il était l’un des plus grands narcotrafiquants de France, mais surtout de Marseille. Le franco-algérien Mohamed Djeha a été arrêté le jeudi 15 juin, près d’Oran, en Algérie. Son arrestation était une priorité de l’office anti-stupéfiants français (Ofast), mais il faisait aussi l’objet d’une notice rouge publiée par Interpol. Il régnait d’une main de fer sur le trafic de drogue dans la cité phocéenne.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Marseille, Mathieu Limongi

C’est un fugitif parmi les plus imprenables qui était en cavale depuis des années. L'homme était traqué par les autorités françaises et algériennes. Mimo, de son surnom, gérait depuis Dubaï ou l'Algérie, un puissant réseau de trafic de stupéfiants dans la cité de La Castellane, dans les quartiers nord de Marseille. C'est ici que se trouvent certains des points de vente les plus importants de la ville, avec un chiffre d'affaires qui peut aller jusqu'à 80 000 euros chaque jour.

Mais depuis ses planques, il assurait aussi l'approvisionnement en cannabis et en cocaïne de nombreux autres points de vente de Marseille mais aussi d'autres régions. Depuis 2019, l'homme âgé de 41 ans faisait l'objet d'un mandat d'arrêt suite à une condamnation pour blanchiment de trafic de stupéfiants.

Avant son arrestation, Mohamed Djeha venait d'être condamné une deuxième fois à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir participé à un assassinat en 2017 sur une autoroute près de Marseille. Il pourrait même, selon la police, être impliqué dans d'autres règlements de comptes.

Des grands chefs cachés à l'étranger

De nombreux quartiers de la deuxième ville de France sont gangrénés par le trafic de drogue, majoritairement du cannabis. Les guerres pour le contrôle des points de vente sont de plus en plus meurtrières. En 2022, une trentaine de personnes ont perdu la vie dans des règlements de compte liés au trafic de drogue. Depuis le début de cette année, 23 personnes ont été tuées, dont une mère de famille, qui pourrait être une victime collatérale, le 10 mai.

Les victimes sont en général de jeunes hommes, parfois des adolescents, situés en bas de l'échelle des trafics. Les grands chefs, comme Mohamed Djeha, se cachant à l'étranger, au Moyen-Orient, au Maghreb ou en Espagne. « Depuis 2018 et le premier procès, Mimo ne résidait plus en France. On savait qu'il voyageait entre Dubaï, l'Algérie et le Maroc », raconte à l'AFP une source proche du dossier.

Ce n'est que récemment que les enquêteurs ont eu la certitude qu'il s'était établi en Algérie et qu'il évitait Dubaï par peur d'y être arrêté puis remis à la justice française. Depuis quelques années, l'Ofast s'est fixé comme priorité de traquer les gros trafiquants, souvent basés à l'étranger, grâce notamment à un « pôle renseignement » d'une trentaine de personnes, avec quelques succès de taille.

À lire aussiPlan «anti-stups»: «Les services de répression ne s'entendaient pas du tout»

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne