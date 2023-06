Droits à IVG: sur le terrain, un accès toujours fragile en France

Série

Si le droit à l’IVG a été progressivement renforcé depuis la loi Veil de 1975, dans la pratique, des obstacles perdurent, rendant l'accès inégal sur le territoire.

Photo By BSIP/UIG Via Getty Images

« Pas plus tard que ce matin, j’ai réalisé une fiche d’événement indésirable : la patiente devant moi avait besoin d’une IVG instrumentale mais il n'y avait aucun créneau possible avant trois semaines. » Claire Wolker-Jarfaut est sage-femme à l’hôpital Simone-Veil de Troyes, dans l'est de la France, qui réalise près de 700 interruptions volontaires de grossesse (IVG) par an. « Nos quatre places au bloc de la semaine prochaine ont été supprimées, poursuit-elle, et la semaine suivante, l'opérateur a une clause de conscience : il ne pratique pas les avortements au-delà de dix semaines d'aménorrhée*. » La patiente sera alors à onze semaines.

Cette situation que décrit Claire Wolker-Jarfaut n'a rien d'exceptionnel. Dans un contexte global de dégradation du système de santé, « l’IVG est la variable d’ajustement », souligne la praticienne, et répondre à la demande de soins « une lutte permanente » face un acte qui reste encore en 2023 « tabou », « empreint de culpabilité ».

« De façon continue, les lois françaises vont dans le sens de la facilitation de l'accès aux soins, tempère Sophie Gaudu, cofondatrice du REVHO qui recense les structures qui pratiquent les IVG : allongement des délais, prise en charge par la Sécurité sociale, suppression de l'autorisation parentale pour les mineures, du délai de réflexion, développement de la téléconsultation… »

Mais, si les professionnels saluent tous les progrès accomplis sur le papier depuis la loi Veil, sur le terrain, ils constatent que l’accès à l’IVG en France reste « fragile », « loin d'être parfait ». Fermetures de centres IVG liées aux restructurations hospitalières, manque de moyens, de personnels, résistances idéologiques… La dernière étude réalisée par la Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques (Drees) en 2022 pointait un accès inégal selon le profil, le lieu de résidence et le niveau social des femmes.

Que dit la loi ? La loi Veil du 17 janvier 1975 autorise temporairement l’interruption volontaire de grosse (IVG). Elle est définitivement légalisée le 31 décembre 1979 jusqu’à la dixième semaine de grossesse (soit la douzième semaine d’aménorrhée). Le délai légal est étendu à douze semaines en 2001. L’IVG est prise en charge à 100% par l’Assurance maladie depuis 2013, l’ensemble des actes nécessaires à sa réalisation depuis 2016. La technique médicamenteuse a été autorisée en 1989 en milieu hospitalier puis étendue à la médecine de ville en 2004 et aux centres de planification et d'éducation familiale (CPEF) en 2007. La loi de modernisation du système de santé de 2016 autorise les sage-femmes à réaliser des IVG médicamenteuses et supprime le délai de réflexion obligatoire de sept jours entre la première et la deuxième consultation médicale. La loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement prolonge le délai pour une IVG jusqu’à la quatorzième semaine de grossesse. Elle pérennise également la prolongation du délai de recours à l’IVG médicamenteuse en ville jusqu’à sept semaines de grossesse, instaurée lors de la crise sanitaire liée au Covid-19. La pratique des IVG chirurgicales est étendue aux sage-femmes. Le délai de réflexion de deux jours après un entretien psychosocial est supprimé. Il n’est plus obligatoire que pour les femmes mineures non émancipées.

Pourtant, depuis le début des années 2000, le recours à l’IVG est à peu près stable : en 2021, 223 300 IVG ont été enregistrées en France, avec un taux de recours qui se maintient à 14,9 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en moyenne, mais qui monte à 29,5 pour 1 000 dans les Départements et régions d'outre-mer (Drom). La Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques (Drees) notait aussi dans une étude de septembre dernier un recours qui continue de décroître chez les plus jeunes.

Un accès complexe au-delà de 12 semaines

Avec notamment l’autorisation désormais de l’IVG jusqu’à la quatorzième semaine de grossesse (16ᵉ semaines d'aménorrhée, SA), contre douze auparavant, la loi Gaillot de 2022 est encore venue renforcer le droit à l’IVG et lever les obstacles à son accès. Le ministère de la Santé et la Direction générale de l’offre de soin (DGOS) ont lancé au printemps la réalisation d’un état des lieux mais les résultats ne sont pas encore connus.

Le problème, c’est que dans la réalité, elle n’est pas toujours appliquée. Pour l’heure, certaines structures ne font pas les avortements au-delà de douze semaines de grossesse. « Une partie des professionnels n’ont pas encore franchi le cap de pratiquer ces interruptions entre 14 et 16 SA, reconnaît Nathalie Trignol-Viguier, médecin généraliste à Tours et présidente de l’Association nationale des centres d’interruption de grossesse et de contraception (ANCIC). Ce qui fait que certaines femmes, même si la législation le permet, ont du mal à trouver un centre qui les prenne en charge. »

En région Centre - Val-de-Loire, seuls trois établissements de santé permettent de réaliser une IVG entre 12 et 14 semaines de grossesse sur les 17 éligibles, précise Nathalie Trignol-Viguier. « On a monté un projet avec l’ARS (Agence régionale de santé) et le centre périnatal afin de garantir une égalité dans l’accès au soin pour toutes les femmes grâce aux structures de proximité. » En clair, un maillage du territoire a été établi pour identifier des professionnels référents partout qui pourront assurer les deux rendez-vous préalables à l'IVG. Une façon de limiter les déplacements, le coût et les complications que cela peut engendrer pour celles qui en ont besoin.

La praticienne reste optimiste, à l’image de la cofondatrice du REVHO. « Selon nos estimations, les IVG au-delà de 14 SA devraient concerner entre 1 et 2% de la totalité des avortements, donc entre 1 000 et 2 000. On en saura plus quand on aura les données officielles, mais un an après le vote de la loi, plus d’un millier d’IVG avaient été réalisées. Même si cela n’est pas parfait, cela montre que les médecins se sont donnés les moyens de s’y mettre », estime Sophie Gaudu. La gynécologue-obstétricienne a fondé en 2005 le premier diplôme consacré spécifiquement aux questions de contraception et d'IVG quand ces problématiques étaient quasi inexistantes dans le cursus des études de médecine. Pour elle, la formation est la clé : « Il faut accompagner, former globalement, pour que les médecins comprennent que ce geste, certes très simplement techniquement, peut sauver la vie des femmes et leur avenir. »

Les sages-femmes en renfort

La loi de 2022 prévoyait aussi d'ouvrir aux sages-femmes la possibilité de réaliser des IVG instrumentales. Une façon de renforcer l’offre de soins. Ces dernières années, leur place dans la prise en charge de la santé sexuelle des femmes est devenue centrale. Depuis 2016, elles étaient déjà autorisées à pratiquer les IVG médicamenteuses. Mais pour le moment, seuls 26 établissements de santé ont été autorisés à mettre en place ce dispositif dans le cadre d’une expérimentation. Une lenteur dans la mise en place qui révèle aussi le poids des corporatismes. L’arrivée des sages-femmes au bloc n’est pas toujours bien perçue.

La généralisation du dispositif est annoncée « d'ici la fin 2023 » par le ministère. « Mais on en connaît déjà les avantages », selon Claire Wolker-Jarfaut, qui est aussi coprésidente de l’Association nationale des sages-femmes orthogénistes (ANSFO). Elle-même est en formation pour pratiquer les IVG instrumentales : « Chez nous, comme ailleurs, nous avons chaque semaine de grosses difficultés pour programmer les IVG instrumentales par manque d’opérateurs ». Dans son hôpital, sur douze gynécologues, quatre font les IVG jusqu’à quatorze semaines, comme le prévoit la loi ; deux n’en font pas du tout, et les autres ont des clauses de conscience qui s’étalent à partir de dix semaines. En France, l’IVG est soumise à une clause de conscience spécifique, en plus de celle contenue dans le code déontologie des médecins. Celle-ci stipule qu’un médecin « n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention ». Et les difficultés sont encore accrues pendant les vacances d’été ou les fêtes de fin d’année. « Quand nous serons formées, nous rentrerons dans le pool des opérateurs et on pourra programmer des IVG jusqu’à 16 SA, comme les lois de la République le prévoient », conclut-elle.

Une façon peut-être aussi de garantir le choix dans la manière d'avorter. Selon la Drees, en 2021, 76% des IVG ont été réalisées par méthode médicamenteuse, contre 31% en 2000. Mais cette inversion des courbes reflète davantage la diminution de l'offre de soins en IVG instrumentale que le choix des patientes, soulignent les professionnelles.

Constitutionaliser l’IVG, une garantie symbolique

Le texte initial de la loi du 2 mars 2022 prévoyait de supprimer cette clause mais cette disposition a été retirée lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Un regret pour Albane Gaillot, autrice du texte. « C’est un symbole idéologique important et c’est un combat qui reste à mener car cette double clause de conscience en fait encore un acte à part », estime l’ex-députée, désormais chargée de plaidoyer au Planning familial. « Les gens pensent souvent que parce que c’est inscrit dans la loi, c’est simple, il n’y a pas de difficultés, mais nous au quotidien, on voit qu’avorter c’est encore le parcours de la combattante », insiste Sarah Durocher, la présidente du Planning familial.

La militante rappelle aussi que les attaques contre ce droit sont toujours d'actualité. En témoigne la campagne anti-IVG sur les Vélib’ à Paris revendiquée fin mai par un groupe appelé « Les Survivants » : des milliers d’autocollants avaient été découverts sur les vélos en libre-service. Récemment, en régions, des locaux de Plannings familiaux ont aussi été la cible de dégradations.

Des actions qui rappellent pour les signataires d’une tribune publiée le 1er juin dans le quotidien Libération et intitulée « Ceux qui pensent que l’avortement n’est pas menacé en France doivent ouvrir les yeux », « l’urgence de l’inscription de ce droit dans la Constitution française ». Depuis la révocation par la Cour suprême américaine de l'arrêt qui garantissait le droit à l'avortement au niveau fédéral, l'idée a fait son chemin en France. Une proposition de loi a été votée à l’Assemblée puis au Sénat, bien que dans une version modifiée. Le 8 mars, lors de l’hommage à Gisèle Halimi, Emmanuel Macron a promis « un projet de loi préparé dans les prochains mois ». Une façon, avait martelé le président, « d'assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible ». Mais depuis, rien. Et l’impatience se fait sentir. Dans le quotidien Ouest France, ce sont la vice-présidente du Sénat, Laurence Rossignol, la sénatrice EELV, Mélanie Vogel et la députée LFI Mathilde Panot qui appellent le chef de l’État à « arrêter de procrastiner ».

« La constitutionalisation serait une garantie supplémentaire, estime l'ex-députée Albane Gaillot : certes c’est un symbole, mais on en a besoin pour dire aux femmes de France, mais aussi du monde entier, que ce droit est fondamental. »

► Droits à l'IVG :

*Le seuil légal pour effectuer une IVG peut être calculé en semaines de grossesse ou en semaines d’aménorrhée (SA), c'est-à-dire à partir du premier jour des dernières règles, ce qui correspond à environ deux semaines avant la date de la grossesse.

