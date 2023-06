Effondrement d'un immeuble à Paris: une femme toujours portée disparue

Les recherches dans les décombres du bâtiment rue Saint-Jacques à Paris ont été suspendues ce vendredi 23 juin pour des raisons de sécurité. L'explosion et l'incendie de mercredi ont soufflé le bâtiment, et fait des dizaines de blessés et une victime qui serait encore sous les débris.

Des flammes émergent des décombres après l’explosion dans un immeuble de la rue Saint-Jacques, dans le Ve arrondissement de Paris, le 21 juin 2023. © GREGORY CUSTO / AFP

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Une femme est toujours portée disparue. Elle est professeure de couture depuis vingt ans à la Paris American Academy. L'école spécialisée dans la mode, dont les locaux ont été soufflés par une explosion mercredi 21 juin. Les recherches sont suspendues, à cause d'un risque d'effondrement. Des poutres jaunes ont été posées pour soutenir l'immeuble mitoyen. Une fois que le périmètre sera sécurisé, les secours pourront reprendre leur travail. L'artère parisienne est largement bouclée. Seuls les secours, la police et les ouvriers venus renforcer les structures y ont accès – dont près de 270 pompiers, venus directement après l'explosion mercredi après-midi. Le dernier bilan provisoire de l'explosion est de six victimes en urgence absolue, dont trois grands brûlés. Au total, une cinquantaine de blessés ont été pris en charge. L'origine de l'explosion reste encore inconnue. Pour l'instant, les premiers éléments pointent vers une possible fuite de gaz, qui serait partie de l'immeuble. À lire aussiFrance : effondrement d'un immeuble à Paris, une enquête ouverte pour blessures involontaires NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI