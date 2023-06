France: l'agrément judiciaire de l'association anticorruption Anticor annulé, l'opposition vent debout

La justice a annulé ce vendredi l'arrêté renouvelant l'agrément judiciaire qui permettait à Anticor d'intervenir dans des dossiers de lutte contre la corruption, une décision « injuste et violent », selon ses dirigeants, qui vont la contester.

« C'est une atteinte directe à notre capacité à lutter efficacement contre la corruption », a estimé Elise Van Beneden, présidente d'Anticor depuis 2020, lors d'une conférence de presse.

« Le combat contre la corruption doit se poursuivre. Mais, il doit être mené de manière impartiale, transparente et indépendante », ont répliqué dans un communiqué Claude Bigel et Yves Sassiaut, deux dissidents de l'association qui avaient attaqué l'arrêté.

Pour le tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 2 avril 2021 qui renouvelait l'agrément d'Anticor, signé par l'ex-Premier ministre Jean Castex, comportait une « erreur de droit ». Il mentionnait que « l'absence de transparence » sur un don représentant « près de 17% des ressources » d'Anticor en 2020 pouvait « faire naître un doute sur [son] caractère désintéressé et indépendant » et que l'association n'avait « pas, par le passé, garanti l'information de ses membres » sur ses finances.

« Le tribunal n'a absolument pas statué sur l'indépendance d'Anticor »

Mais il accordait l'agrément, observant qu'Anticor avait « manifesté l'intention » de « se doter d'un commissaire aux comptes » et prévu « une refonte de ses statuts ». Selon la décision du tribunal, l'administration ne peut pas « accorder l'agrément à une association qui n'en remplit pas les conditions » en se fondant sur le fait qu'elle « se serait engagée à prendre des mesures correctives ».

« C'est une erreur de droit faite par le cabinet de M. Castex. Le tribunal n'a absolument pas statué sur l'indépendance d'Anticor », a souligné la présidente d'Anticor. « L'ensemble des conditions étaient remplies », a ajouté Vincent Brengarth, avocat d'Anticor, à la conférence de presse, déplorant que les « maladresses de rédaction » de l'arrêté aient été « instrumentalisées par les requérants ».

Demandes de nullité

Anticor est impliquée dans 159 procédures, selon sa présidente, dont l'attribution du Mondial de football au Qatar, l'enquête pour prise illégale d'intérêts visant le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, ou celle contre Eric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République – raison pour laquelle le renouvellement était signé par Jean Castex et non le ministre de la Justice.

Plus récemment, des plaintes d'Anticor ont entraîné des poursuites concernant la cession de la branche énergie d'Alstom à General Electric et une enquête préliminaire dans les contrats russes d'Alexandre Benalla. Sans l'agrément, il lui sera très difficile de déclencher de nouvelles poursuites et sa présence sera remise en cause dans les affaires où l'association s'était constituée partie civile après avril 2021.

Les mis en cause pourraient aussi déposer des demandes de nullité concernant certains actes de procédure, entraînant « incertitude » et délais supplémentaires, a souligné Elise Van Beneden. Anticor contestera la décision devant la cour administrative d'appel de Paris et a déposé dès vendredi matin « une nouvelle demande d'agrément » auprès du cabinet de la Première ministre Elisabeth Borne, a-t-elle ajouté. Si l'erreur de droit « était involontaire, et nous le souhaitons, alors la régularisation interviendra dans les plus brefs délais », a dit Me Brengarth. Sollicité par l'AFP, Matignon a confirmé le dépôt d'une nouvelle demande, indiquant simplement qu'elle serait « instruite par les services compétents ». Deux autres associations bénéficient d'un agrément anticorruption : Transparency International et Sherpa.

« On ne peut pas se passer d’Anticor ! » La décision de justice a donc provoqué un choc, notamment dans les oppositions qui sont venues manifester leur soutien lors de la conférence de presse organisée par l’association. La députée Insoumise Raquel Garrido ne décolère pas. « On ne peut pas se passer d’Anticor ! », dit-elle. Pour elle, Anticor est une nécessité pour lutter contre la maladie de la corruption. Le député écologiste Julien Bayou voit lui dans cette décision une nouvelle preuve d’une dérive du pouvoir. « C'est une journée noire pour la lutte contre la corruption dans ce pays, mais c'est une semaine noire pour la liberté d'association. Vous avez la perte de cet agrément, vous avez des associations comme Les Soulèvements de la terre qui sont dissoutes. C'est vraiment extrêmement grave.Est-ce que le gouvernement veut lutter, oui ou non contre la corruption ?S'il veut le faire, alors, il doit renouveler en extrême urgence l'agrément d’Anticor », assure-t-il. Mais le principe même de la délivrance de l’agrément des associations par le gouvernement pose problème selon Raquel Garrido. « Le fait que ce soit l'exécutif, lui-même, quiautorise les associations à agir contre des personnes qui exercent le pouvoir gouvernant est un conflit de loyauté, c'est pas possible. » Le dossier Anticor pourrait donc rebondir à l’Assemblée, où sera étudiée la réforme de la justice début juillet. Et le président des députés Les Républicains, Olivier Marleix, a déjà une petite idée en tête. « Il faut que ce soit la Haute-autorité pour la transparence de la vie publique qui soit chargée de donner cet agrément », explique-t-il. Un nouveau système d’agrément vu comme une bonne idée du côté de la Nupes. Droite et gauche pourraient donc pour une fois faire alliance dans ce dossier.

(Avec AFP)

