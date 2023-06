Marche des fiertés LGBT+: «Nous ne sommes pas fières, nous sommes en colère»

Reportage

Des dizaines de milliers de personnes ont participé samedi à Paris à la marche des fiertés. Pour cette édition, les organisateurs ont tenu à dénoncer le regain des violences homophobes et transphobes, alors que six jeunes ont été arrêtés pour s'en être pris à une jeune femme qui se rendait à la manifestation.

Les drapeaux arc-en-ciel sont bien présents, la sono et les paillettes aussi, mais l'ambiance n'était pas toujours à la fête dans le cortège de cette Marche des fiertés parisienne, ce samedi 24 juin. « Depuis dix ans, mariage pour tous. Depuis toujours, violences pour tou·te·s. » La bannière qui ouvre la marche avec le mot d'ordre choisi par l'inter-LGBT+ qui organise l'événement, résume bien l'ambiance. Dix ans après l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, malgré les avancées des droits des LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenre) sur le terrain des lois, paradoxalement les violences à leur encontre sont toujours là.

« L'idée, précise Élisa Koubi, coprésidente de l'Inter-LGBT, c'est aussi de pointer la contradiction entre le pinkwashing [le fait de se donner une image engagée pour les droits LGBT+, NDLR] politique et médiatique organisé autour des dix ans du mariage pour tous, comme s'il n'y avait plus rien à faire de plus pour les personnes LGBTQUIA+, et de l'autre côté, la persistance des violences. »

Le dernier rapport de SOS Homophobie, publié en mai, pointait une augmentation globale des actes de haine à l'égard des LGBT+ avec une agression physique tous les deux jours en 2022, soit une augmentation de 28% par rapport à 2021.

« Je me suis encore fait cracher dessus cette semaine »

L'association alertait particulièrement sur les violences visant les personnes transgenres, évoquant une « vague de transphobie » et des signalements multipliés par deux par rapport à 2021. « Je ne suis pas contente d'être là. Je ne suis pas fière, je suis en colère, j'ai la rage », lance Iris en désignant d'un revers de la main la foule multicolore. Cette montée des actes transphobes, elle et ses amies, toutes transgenres, disent la ressentir au quotidien. « Moi, je me suis encore fait cracher dessus cette semaine », indique Doll. « Moi, j'ai pris un coup de pied », renchérit Liloue, résignée, qui dénonce « un débat désormais focalisé autour de la transidentité ».

Des pancartes pour les droits des personnes transgenres, à Paris, lors de la Marche des fiertés, samedi 24 juin. © Aurore Lartigue / RFI

Il y a dix ans, la France ouvrait le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, depuis 2022, les thérapies de conversion sont interdites et depuis 2021, l'accès à la PMA (procréation médicale assistée) est ouvert à toutes. Mais les militants dénoncent le peu d'avancées concernant les droits des personnes transgenres. Les trans n'ont pas accès à la PMA, Élisa Koubi évoque une loi de 2016 sur le changement d'état civil « au rabais », où la justice a encore son mot à dire, et des enfants intersexes toujours soumis à des opérations précoces. « Ce refus de mettre en place des lois d’inclusion débouche sur de la violence quotidienne », analyse-t-elle.

Mais au-delà, la coprésidente de l'inter-LGBT, se dit « très inquiète » face à « une montée des discours LGBTphobes » venus de groupes réactionnaires proches de l'extrême droite. Élisa Koubi insiste sur la « responsabilité » du gouvernement qui, estime-t-elle, en ne s'y opposant pas, « laisse se banaliser des discours qui peuvent légitimer pour certains les passages à l'acte ». La militante fustige aussi le fait que des militantes terf, ces féministes radicales controversées qui veulent exclure les personnes trans des luttes pour les droits des femmes, aient été reçues par des ministres du gouvernement.

Victoire et Charlotte à la Marche des fiertés, à Paris, samedi 24 juin 2023. © Aurore Lartigue / RFI

« Pas de terfs dans nos luttes ! » C'est justement ce qui est inscrit sur la pancarte de Charlotte, 23 ans, en couple avec Victoire, transgenre comme elle. Toutes deux décrivent aussi des actes transphobes « réguliers », des insultes, des gens qui les dévisagent. « Rien que cette semaine, on s'est fait agresser par quelqu'un dans la rue juste parce qu'on se tenait par le bras. On a été bousculées, on s'est fait traiter de "pédé", on nous a dit d'aller nous faire soigner... », décrit la jeune femme. Charlotte se dit également préoccupée par le « backlash » [retour en arrière conservateur] que vivent ces derniers mois les personnes transgenres dans plusieurs États américains qui multiplient les lois anti-trans.

Un climat de « retour en arrière » qui se ressent aussi en Europe. L'ONG ILGA-Europe, qui fédère plus de 600 organisations dans 54 pays d'Europe et d'Asie centrale, a qualifié 2022 « d'année la plus violente pour les personnes LGBTQ + dans toute la région en plus d’une décennie », pointant des « discours de haine de plus en plus répandus».

« J'ai envie de donner le courage de parler à tous ceux qui se font agresser »

Cette Marche des fiertés a forcément un sens particulier pour Luc Di Gallo. « Ce qui vient de m'arriver me donne encore plus envie de m'affirmer, de dire que je suis fier de qui je suis », explique-t-il. La semaine dernière, cet adjoint au maire de Montreuil a publié sur Twitter la photo de son visage tuméfié. Sur le réseau social, il a raconté avoir été victime d'un guet-apens homophobe le 2 juin dernier dans un parc de cette ville de l'Est parisien où il avait rendez-vous avec un homme rencontré sur une application de rencontre gay. Depuis son témoignage public, Luc Di Gallo a reçu de nombreux messages d'hommes lui racontant avoir vécu ce genre d'agression, mais sans jamais avoir osé en parler. « En participant à cette Marche, en témoignant, j’ai envie de donner du courage à tous ceux qui se font agresser, le courage de le dire et de porter plainte. Ensuite, d'un autre côté, j'ai envie de faire peur aux agresseurs pour qu’ils se disent que ce genre d’acte ne peut plus se produire dans l’indifférence et ne restera pas impuni. Car, souligne l'élu, ces individus misent sur un sentiment de honte de personnes qui pourraient ne pas oser s’affirmer et donc porter plainte ». À travers le documentaire Guets-apens, des crimes invisibles, Mediapart avait révélé en avril dernier qu'au moins 300 agressions de ce type avaient eu lieu ces cinq dernières années, « soit une victime de piège homophobe tous les trois jours en 2022 », précisait le site d'information.

L'élu montreuillois tente une analyse pour expliquer la persistance des actes perpétrés à l'encontre des personnes LGBT+. Il y voit une sorte de « radicalisation de la violence : les gens sont sans doute globalement de plus en plus ouverts et on vit dans une société de plus en plus inclusive. En même temps, la frange qui reste dans le rejet a peut-être tendance à se radicaliser ».

Plusieurs incidents récents attestent de l'expression de cette violence dans l'Hexagone. En mai, le centre LGBT+ de Nantes a été la cible de tags haineux tandis que les locaux du centre LGBT+ de Tours ont été visés par un engin explosif artisanal lancé par un lycéen de 17 ans. En début d'année, c'était le centre LGBT+ de La Réunion qui avait été incendié.

Les réfugiés LGBT+ en première ligne Pour marquer cette édition, les organisateurs avaient décidé d'ouvrir le cortège avec « les communautés les plus exposées et discriminées », explique l'Inter-LGBT : trans, personnes séropositives et personnes migrantes. « Contre l'Europe forteresse, ouvrez les frontières. » « Demandeurs d'asile LGBT, asile = nécessité », peut-on lire sur les pancartes des membres de l'Ardhis (Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour) en tête de la marche. « On est très inquiets de la future loi sur l'immigration qui, en barrant la route aux migrants, va empêcher ces personnes de venir se protéger ou se soigner en France en demandant l'asile », souligne Élisa Koubi. Stella est lesbienne, elle vient de République démocratique du Congo. « Là-bas, on dit que je suis une sorcière. Nous ne pouvons pas vivre, nous sommes persécutées », témoigne-t-elle. Amina est algérienne, elle est arrivée en septembre 2022. Ici, cette jeune femme transgenre a commencé une « nouvelle vie », mais elle craint de ne pas pouvoir rester. Sa première demande d'asile a été rejetée. « Si je suis renvoyée là-bas, on me tuera, ou je me tuerai. »

