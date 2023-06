À Marseille, Emmanuel Macron présente le deuxième volet de son plan pour la ville

Emmanuel Macron se déplace à Marseille du lundi 26 au mercredi 28 juin. Le président de la République vient présenter l’acte II du plan « Marseille en grand » lancé en septembre 2021. Son ambition reste de faire de la ville un « laboratoire » et de « transformer la vie » des gens.

Sécurité, écoles, logement, transports, justice ou encore culture sont au menu du déplacement du chef de l’État, qui vient aussi contrôler l’avancement des chantiers lancés il y a deux ans. Cinq milliards avaient été mis sur la table, 90% des projets annoncés ont été engagés, selon l’Élysée. Il y a notamment le début des travaux pour les tramways, les premières reconstructions d’écoles, l’arrivée des renforts de policiers et de magistrats.

Pour ce second volet, six grandes séquences sont prévues pour « montrer la capacité du président à transformer la vie des gens », souligne l'entourage du chef de l'État qui insiste sur l'investissement personnel d'Emmanuel Macron sur ce plan. Des annonces sont attendues. Elles pourraient concerner un projet de « RER » à l’échelle de la métropole et d'éventuelles mesures en matière de sécurité et de lutte contre les trafics de stupéfiants. Sur ce dernier point, dans un entretien au journal local La Provence, le président a déclaré qu'à « Marseille, 70 points de deal ont été supprimés grâce à une stratégie de pilonnage ». « On en avait 222 dans les Bouches-du-Rhône, on est passé à 134, soit une baisse de 40% », ajoute-t-il.

Il a également réclamé que le « paiement des amendes puisse être immédiat, par carte bancaire ou en liquide » car le « taux de recouvrement est de 35%. Et c’est en-dessous de cette moyenne à Marseille ».

Plusieurs fois repoussée en raison du contexte sociopolitique national éruptif, cette nouvelle visite présidentielle intervient dans un climat politique local sous tension, notamment en raison de la violence. Depuis le début de l'année, 23 personnes ont été tuées dans la ville sur fond de trafic de drogue. Les attentes sont donc nombreuses aujourd’hui, notamment dans les quartiers populaires.

Le service public existe a minima. Tant que l'État ne nous entendra pas, on ne va pas fermer nos bouches ! Qu'attendent les Marseillais de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille ? RFI

Le port de Marseille, un phare de l'économie phocéenne À Marseille, Emmanuel Macron doit notamment se rendre dans le port de la métropole, le premier port de France et la quatrième d'Europe. Lors de sa dernière visite dans la cité phocéenne il y a deux ans, le chef de l'État annonçait un plan pour créer un « grand port qui aille de Marseille à Lyon ». Un projet très attendu sur place, puisque le complexe portuaire est un acteur majeur de l'économie de la région. Plus de 42 000 emplois dépendent directement du complexe industrialo-portuaire de Marseille. Sur une surface aussi grande que la ville de Paris, le port concentre de nombreuses infrastructures, essentiellement pour deux activités, le transport de marchandises et le transport de passagers. Avec 77 millions de tonnes de marchandises, notamment du gaz venu d'Algérie et du Qatar, des milliers de porte-conteneurs et de méthaniers y font escale chaque année. Il y a aussi le trafic de passagers : 3 millions de voyageurs chaque année, des navires de croisière et des ferries venus de tout le pourtour méditerranéen. En plus de ces activités maritimes, le port de Marseille, c'est tout un panel d'infrastructures industrielles : affinage, sidérurgie, réparation navale. Au total, cela représente 190 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Une ombre au tableau cependant. La direction du port est accusée d'être un « État dans l'État » par le maire de Marseille, Benoit Payan. Dans une interview au journal La Provence, l'élu socialiste fustige les exonérations de cotisations foncières dont bénéficie l'établissement public. Un manque à gagner pour la commune de « 50 millions d'euros » sur six ans selon le maire.

