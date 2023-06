En France, l'Église catholique toujours en proie à la crise des vocations

Cette année 2023, seuls 88 nouveaux prêtres seront ordonnés. Un chiffre exceptionnellement bas.

Publicité Lire la suite

Un totale de 88 ordinations, c'est le niveau le plus bas enregistré depuis dix ans en France. En 2014, près de 140 hommes avaient choisi de rentrer dans les Ordres. Ils étaient 122 l'an dernier. Et leur répartition sur le territoire est très inégale. Deux-tiers des diocèses, les circonscriptions de l'Église catholique, ne compteront aucune nouvelle ordination cette année.

La crise des vocations débute dans les années 60

En France, la crise des vocations a commencé dans les années 60, dans un pays qui se sécularise, où la foi et la pratique religieuse reculent. L'Église catholique a aussi été secouée ces dernières années par de multiples scandales. Le Vatican, dans un document publié en début de semaine, évoque « des plaies ouvertes » et les liste : abus sexuels, abus de pouvoir, abus économiques et institutionnels...

Ce document résume d'ailleurs les pistes de réflexion qui ressortent d'une consultation mondiale sur l'avenir de l'Église. La place des femmes, qui ne peuvent toujours pas être ordonnées prêtres, ni même accéder à des fonctions occupées par des hommes laïcs, mais aussi la possibilité pour les hommes mariés d'entrer dans les ordres.

Synode en octobre

Ces pistes serviront de base de travail au synode sur la synodalité, un grand rassemblement d'évêques et de laïcs du monde entier, qui aura lieu en octobre 2023 à Rome.

Pas question, toutefois, pour Paul Becq de Fouquières de parler de crise des vocations. Avec quatre autres personnes, âgées de 26 à 34 ans, il vient d'être ordonné prêtre par l'archevêque de Paris à l'église Saint-Sulpice.

Ma maman m'a transmis la foi... Paul Becq de Fouquières, nouveau prêtre Aram Mbengue

À lire aussiReligieuses et prêtres africains en France: «de nouveaux missionnaires»?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne