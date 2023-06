France: à l'Assemblée, le projet de loi sur le «partage de la valeur» dans les entreprises divise

En France, les grandes entreprises redistribuent toujours plus aux actionnaires, selon l’ONG Oxfam

Alors que s'ouvre les débats à l'Assemblée Nationale sur le projet de loi sur « le partage de la valeur » un nouveau rapport de l'ONG Oxfam fait ce constat : la rémunération des actionnaires a augmenté trois fois plus vite que celle des salariés entre 2011 et 2021. Dans les 100 plus grandes entreprises, la déconnexion entre les dividendes et les salaires s'est accrue, explique Léa Guérin, chargée de plaidoyer en régulation des multinationales chez Oxfam France.

« Quand on partage les richesses dans ces 100 plus grandes entreprises, les actionnaires sont les grands gagnants. Celles qui ont le plus versé de dividendes et de rachats d'actions sont Total Energies, Sanofi ou encore Axa. Mais on a aussi une nouveauté dans notre analyse. Ces entreprises qui, même en accumulant des pertes, ont versé des dividendes parfois colossaux. C'est le cas de Engie. Donc, on est sur un comportement assez inhabituel et assez contre-productif : on verse des dividendes alors même qu'on a besoin de cet argent.

En réalité, les grandes entreprises sont déjàobligées de verser des participations à l’intéressement. Et on voit bien que le partage des richesses n'est pas réglé. Les primes peuvent être une réponse, mais elles ne résoudront pas le problème, qui est cette déformation du partage des richesses. On a grand besoin de rééquilibrer tout ça pour avoir plus de justice sociale, pour que les entreprises, elles-mêmes, puissent enfin investir largement dans leur transformation écologique. »