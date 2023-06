France: un jeune de 17 ans tué après un refus d'obtempérer, un policier en garde à vue

Ce qui arrive ce matin est dramatique. Habituellement, il y a peu de vidéos sur les événements. Là en l'occurrence, il y a une vidéo qui montre les faits tels qu'ils se sont passés ce matin. Pile au moment où le jeune démarre, ils tirent immédiatement. Il n'y avait aucun policier devant le véhicule, ils étaient sur le côté, ils ne risquaient pas leur vie immédiatement et donc on estime que oui, il y a eu un usage disproportionné de la force. Le refus d'obtempérer, ce n'est pas une peine de mort et en l'occurrence, c'est ce qu'on constate depuis maintenant plusieurs mois, 13 morts en 2022, c'est 13 morts de trop. À partir du moment où il y a des morts et où ça ne fonctionne pas visiblement, c'est que la doctrine n'est pas la bonne.