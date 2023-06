Port du hijab sur les terrains de football: la classe politique monte au créneau

Un collectif de footballeuses musulmanes, appelé Les Hijabeuses, a saisi la plus haute juridiction administrative française. L'audience a eu lieu lundi 26 juin. La droite et l'extrême droite ont appelé à légiférer si nécessaire. La Première ministre, Elisabeth Borne se dit « totalement mobilisée » pour faire respecter la laïcité dans le sport.

La classe politique ne compte pas rester silencieuse sur cette polémique liée au port du hijab qui vient une nouvelle fois secouer la société française. Au lendemain de l'audience au Conseil d'État, la Première ministre Elisabeth Borne, devant l'Assemblée nationale, s'est dite « totalement mobilisée avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra pour le respect strict de nos principes républicains dans le sport, en particulier la laïcité et la neutralité du service public ».

« Nous allons renforcer les contrôles à la rentrée » et « nous n'hésiterons pas à fermer des clubs qui promeuvent une idéologie radicale ou séparatiste », a-t-elle précisé. La ministre des Sports « signera dans les prochaines semaines des partenariats avec les fédérations pour renforcer la formation des référents (sur la) lutte contre le séparatisme et les atteintes à la laïcité », a-t-elle ajouté.

La présidente des députés RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, n'a pas entendu non plus pour se faire entendre sur ce sujet : « Le hijab dans le sport, c’est NON ! Et, nous ferons une loi pour faire respecter ça », suivi, dans la même veine, par son rival de Reconquête, Éric Zemmour : « Cette islamisation de notre quotidien ne nous choque pas que pour le football ».

Quant au patron des députés LR, Olivier Marleix, il a raillé sur Franceinfo la position du rapporteur du conseil d'État : « Il faut la naïveté d'un rapporteur au Conseil d'État pour écrire qu'il n'y a pas de prosélytisme, qu'il n'y a pas de provocation » à porter le voile pour jouer au foot. Et a annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour « préserver la neutralité de nos enceintes sportives » si le Conseil d'État devait suivre l'avis du rapporteur d'ici à trois semaines.

Les textes en vigueur

L'article 1 du règlement de la FFF, la Fédération Française de Football interdit « tout port de signe ou de tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse et syndicale ». Les footballeuses qui voudraient porter le voile risquent donc d'être exclues de leur club, et de toute compétition.

La loi française, elle, est plus floue. L'obligation de neutralité religieuse, c'est l'expression utilisée, ne s'applique qu'aux agents de la fonction publique. Les fédérations sportives, qui sont des associations ou des organismes privés, peuvent donc s'organiser comme elles le souhaitent. Certaines autorisent d'ailleurs le hijab en compétition. Celle de rugby par exemple, ou de handball, avec, pour règle simple, que le voile soit adapté au sport, pour ne pas être dangereux.

À noter enfin que la Fédération internationale de football (Fifa) a donné son feu vert en 2014. Le voile est donc autorisé en compétition internationale.

Le rapporteur public du Conseil d'État favorable au port du hijab

Pendant l'audience, le rapporteur public, membre du Conseil d'État qui expose en toute indépendance sa lecture des faits, mais ne participe par au délibéré, donne raison aux hijabeuses. Clément Malverti estime que la question du port du voile se pose pour les joueuses sélectionnées en équipe de France, parce qu'elles représentent la nation et effectuent une mission de service public. Ce qui n'est pas le cas pour les autres joueuses licenciées de la FFF. Dans 90 % des cas, le Conseil d'État va dans son sens.

L'avocat de la Fédération française de football estime que « ce qui est recherché, c'est l'importation dans le football de revendications communautaires ». Celui de la Ligue du droit International des femmes, qui intervenait en soutien, considère que la requête des hijabeuses est « loin d'être un mouvement spontané de jeunes femmes, mais résulte d'une offensive de l'islamisme politique avec à sa tête l'Iran et les monarchies du Golfe ».

Le collectif se défend pourtant de faire de la politique. Sa présidente affirmait, lundi 26 juin, à la sortie de l'audience, que son combat n'était pas religieux et qu'il ne concernait que le sport et son caractère inclusif.

Hijab dans le sport, nouvelle polémique

Ce n'est pas le premier mouvement de femmes musulmanes dans le sport. On se souvient de la polémique sur le port du burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Le conseil municipal de la ville avait autorisé, l'année dernière, le port de ce maillot très couvrant. Mais, là, le conseil d'État lui avait donné tort.

À l'origine de cette affaire, l'association Alliance Citoyenne dont est issu le collectif des hijabeuses. En 2021, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait accusé cette association de vouloir imposer des règles compatibles avec la charia. Et, ce mardi 27 juin, chez nos confrères de RTL, il exprimait ses doutes sur les réels objectifs des hijabeuses qui ont aussi des soutiens : une cinquantaine de sportifs ont en effet signé une lettre ouverte dans la presse début 2022 avec notamment les signatures de Lilian Thuram et Eric Cantona.

Le Conseil d'État devrait se prononcer d'ici à trois semaines sur leur requête.

