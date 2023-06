France: le JDD poursuit sa grève contre l’arrivée polémique de Geoffroy Lejeune à sa direction

L'arrivée de Geoffroy Lejeune, proche de l'extrême droite, à la tête de la rédaction du Journal du dimanche continue de susciter beaucoup de remous. Au lendemain d’un rassemblement de soutien au JDD organisée par l’ONG Reporters sans frontières, la rédaction de l’hebdomadaire a voté mercredi 28 juin à la quasi-unanimité la poursuite du mouvement de grève. Entamée il y a six jours, la société des journalistes a annoncé qu’elle continuera au moins jusqu’à jeudi.

Au total, 97 % des votants se sont exprimés pour la poursuite du mouvement (90 pour, trois contre, quatre qui ne se prononcent pas), a détaillé la SDJ dans un communiqué publié ce mercredi 28 juin, précisant qu'un nouveau vote se tiendrait jeudi matin.

La nomination du journaliste Geoffroy Lejeune, marqué politiquement à l'extrême droite et ancien directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Valeurs Actuelles, suscite beaucoup d'émoi dans les milieux journalistique et politique depuis la semaine dernière.

« Malgré l'ampleur de la contestation, Arnaud Lagardère a maintenu ce choix face à la rédaction rassemblée », a justifié la SDJ faisant allusion au propriétaire du journal et PDG du groupe éponyme. « Arnaud Lagardère n'a pas rassuré la rédaction », avait-elle déploré mardi, après la visite du dirigeant qui a, selon elle, « démontré sa méconnaissance du profil de Geoffroy Lejeune, personne dont les valeurs sont en contradiction totale avec celles du journal ».

Beaucoup pointent l’influence du propriétaire de Vivendi Vincent Bolloré dans cette nomination : son groupe a été autorisé par l’Union européenne d’absorber le groupe Lagardère, mais sous conditions. Pour que la prise de contrôle de Lagardère par Vivendi soit effective, ce dernier doit encore vendre le groupe d'édition Editis et le magazine Gala, selon les conditions fixées par Bruxelles.

Arnaud Lagardère a pourtant assuré lundi au quotidien Le Figaro avoir décidé « seul » de la nomination de Geoffroy Lejeune par « choix économique et pas du tout idéologique ».

Près d'un millier de personnes lors d'un rassemblement de soutien

Selon le co-président de la SDJ du JDD Bertrand Gréco, les journalistes n’ont pas été « rassurés » ni « satisfaits » de la rencontre avec Arnaud Lagardère, venu défendre la nomination, a-t-il expliqué à RFI :

« On ne peut pas dire qu’on soit vraiment satisfaits. En même temps, on n’en attendait pas grand-chose. Arnaud Lagardère est venu devant toute la rédaction pour dire qu’il n’avait pas l’intention de renoncer à la nomination de Geoffroy Lejeune, alors que toute la rédaction est en grève précisément sur cette nomination. Il nous dit que le JDD restera le JDD même avec Geoffroy Lejeune, et c’est ce point précis que nous on a du mal à entendre, parce qu’on connait Geoffroy Lejeune, on sait ce qu’il a écrit, on sait ce qu’il incarne. Il a le droit de l’incarner, du reste, mais c’est en contradiction totale avec l’ADN du 'Journal du Dimanche' qui existe depuis 75 ans et qui n’a jamais été un journal d’extrême-droite, ni même un journal d’opinion. C’est inconcevable pour nous que Geoffroy Lejeune arrive à la tête du 'Journal du Dimanche' sans changer radicalement la ligne éditoriale. »

Mardi soir, près d'un millier de personnes se sont rassemblées à l'appel de Reporters sans frontières (RSF) au Théâtre Libre à Paris pour soutenir les grévistes et défendre leur indépendance éditoriale comme, plus largement, la liberté de la presse.

« Nous allons dire "non" à un ogre (Vincent Bolloré et Vivendi - NDLR) qui dévore les médias d'information (...) et les transforme en médias d'opinion », a lancé Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, devant un parterre composé de plusieurs responsables politiques ou syndicaux et de personnalités des médias.

Cette soirée de soutien est venue s'ajouter à une tribune intitulée « Le JDD ne peut devenir un journal au service des idées d'extrême droite » publiée mardi 27 juin dans Le Monde et signée par plus de 650 personnalités.

Près d'un millier de personnes se sont rassemblées à l'appel de l'ONG RSF en soutien aux journalistes du JDD Edmond Sadaka

