Biodiversité: l'État condamné sur l'utilisation des pesticides, une décision «historique»

C'est vraiment une décision historique, à plein de niveaux. C'est la première fois, à notre connaissance, même dans le monde, qu'un État soit reconnu responsable d'une action face à la préservation de la biodiversité. C'est historique aussi, c'est qu'un tas de « fautes » de l'État ont été reconnues, à la fois dans le fait que le processus d'évaluation des pesticides en France n'est pas au niveau qu'il y a un préjudice écologique du fait de l'utilisation massive des pesticides en France qui peut se voir dans les sols, dans l'air, dans l'eau, et qui vraiment est à l'origine de l'effondrement de la biodiversité sur nos territoires. Tout ça, c'est des fortes reconnaissances. Une reconnaissance aussi à agir pour respecter les objectifs de réduction des pesticides qui sont inscrits dans les plans écophyto, de respecter les normes de protection des milieux aquatiques. Enfin, considérer aussi le rôle essentiel des sols et de les protéger à la hauteur de ce que la loi oblige, et donc d'enclencher réellement une dynamique vers des alternatives et une sortie progressive des pesticides les plus dangereux en France.