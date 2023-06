France: le Conseil d'État maintient l'interdiction du hijab en compétition de football

Un collectif de joueuses musulmanes, Les hijabeuses, avait saisi le Conseil d'État pour faire annuler le règlement de la Fédération française de football qui interdit tout port de signe ou tenue manifestant une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Depuis l'audience lundi 26 juin, et comme à chaque fois qu'il est question du voile en France, le débat a rapidement débordé de la simple question de droit.

Pour le Conseil d'État, le règlement qui prévaut sur les terrains, c'est celui de la fédération sportive concernée. En l'occurrence, celle de football. Et si elle impose une tenue vestimentaire, les licenciés doivent s'y soumettre.

Alors oui, les joueuses ne sont que des usagers d'un service public, et ne sont donc pas soumises au devoir de neutralité. Mais la fédération a le droit de limiter la liberté d'expression de leurs opinions et de leurs convictions.

Dans un communiqué, la Fédération française de football prend acte de cette décision et réaffirme « les valeurs républicaines et citoyennes qui animent le football ».

Pour l'avocate des hijabeuses, l'avis du Conseil d'État « ébranle au contraire la laïcité et la liberté d'expression ». L'avocate des footballeuses n'a souhaité s'exprimer, pour l'instant, que via Twitter. Maître Marion Ogier, qui semblait confiante encore la veille, ne cache pas son incompréhension.

« Les convictions au vestiaire »

Dans les faits, le Conseil d'État ne tranche que sur le droit, mais le débat, comme à chaque fois qu'il est question du voile en France, a rapidement débordé sur des questions de valeurs et de respect de la laïcité. Plusieurs ministres ont exprimé leur opposition au hijab sur les terrains. La droite et l'extrême droite ont appelé de leur côté à légiférer pour interdire les signes religieux dans le sport.

Au point que, fait rarissime, le Conseil d'État dénonçait ce mercredi 28 juin des attaques contre l'indépendance de la justice.

La Ligue du droit international des femmes, elle, est soulagée. L'association féministe contestait, devant le Conseil d'État, la requête des hijabeuses. Pour Annie Sugier, sa présidente, ce sont les valeurs du sport qui sortent gagnante : « Les terrains de sport doivent être un lieu d'intégration, ça veut dire qu'on respecte la même règle, mais le sport, c'est aussi des règles éthiques. Dans ces règles éthiques, vous avez la neutral. Quitter, qui vient de cette notion de trêve olympique il y a un moment où on laisse ses convictions aux vestiaires et on n'est plus que dans l'idée de l'excellence sportive ».

Le débat n'est pas pour autant clos. Le collectif des hijabeuses compte bien mener leur combat dans d'autres sports. Leur avocate les encourage à saisir maintenant la Cour européenne des droits de l'homme.

