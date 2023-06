Les violences en France après la mort de Nahel suscitent des inquiétudes à l'étranger

Les autorités françaises ont encore renforcé vendredi 30 juin leurs moyens pour tenter d'enrayer le cycle des violences, pillages et destructions qui agitent de nombreuses villes pour la quatrième nuit consécutive après la mort de Nahel, 17 ans, tué mardi 27 juin. La situation en France suscite un fort intérêt à l'étranger. C'est le cas en Allemagne, premier partenaire de Paris. D'autant plus qu'Emmanuel Macron doit se rendre dimanche en Allemagne pour une visite d'État de deux jours.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Révolte contre la police » titrait vendredi le Tagesspiegel de Berlin avec en Une la photo d’une voiture en feu. « Destruction en France » peut-on lire ce samedi matin en première page du journal Frankfurter Allgemeine avec la photo de véhicules calcinés.

Les médias allemands ont abondamment rendu compte des émeutes en France avec quelques analyses. Le quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine souligne l’importance de facteurs plus importants en France : « l’exclusion sociale et économique des migrants et des personnes d’origine étrangère et l’héritage compliqué du colonialisme ». Le journal de Francfort estime que l’extrême-droite tirera profit de ces émeutes.

Interrogé vendredi, Steffen Hebestreit, le porte-parole du chancelier Scholz, a estimé que Berlin observe « avec une certaine inquiétude ce qui se passe en France ».

Le ministère des Affaires étrangères a lancé un appel à ses ressortissants : « Informez-vous de la situation actuelle là où vous vous trouvez et évitez les lieux de violence ».

On s’interroge ici : la visite d’État d’Emmanuel Macron en Allemagne, qui débute donc demain soir, pourrait-elle être remise en cause ?

D'autres pays appellent leurs citoyens à la prudence

La Norvège de son côté a appelé ses ressortissants actuellement en France à « prendre toutes les précautions nécessaires » et à « se tenir à l’écart des grands rassemblements de foule et des manifestations ».

Mise en garde également de la diplomatie britannique, qui exhorte ses ressortissants à « suivre les médias », « éviter les zones où se déroulent les émeutes » et « suivre les recommandations des autorités ».

Même chose pour les États-Unis, qui invitent eux les citoyens américains à contacter la Croix-Rouge s'ils ne peuvent pas rentrer chez eux.

Enfin, le Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’homme s'est dit préoccupé par les violences qui ont éclaté après la mort de l'adolescent, et il a demandé à la France de se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein de ses forces de l’ordre.

Réaction du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères : « Toute accusation de racisme ou de discrimination systémique par les forces de l’ordre en France est totalement infondée ».

