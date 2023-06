Mort de Nahel en France: en quoi consiste l’état d’urgence?

Après la mort de Nahel en France, tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer, les autorités espèrent contenir l'embrasement des quartiers populaires à Nanterre et dans plusieurs villes de France. Des responsables politiques de droite et d'extrême droite réclament la mise en place de l'état d'urgence.

Publicité Lire la suite

« Durant l’état d’urgence, le ministère de l’Intérieur et les préfets peuvent prendre des restrictions, peuvent adopter des restrictions, des libertés publiques et individuelles », nous explique Ariane Vidal-Naquet, constitutionnaliste, professeure à l'université Aix-Marseille.

À titre d’exemples, note la constitutionnaliste : interdiction de manifester, interdiction de réunion, des interdictions de séjour, assignations à résidence, instauration des périmètres de protection, réquisitions ou perquisitions administratives, autant de mesures qui en temps normal sont irrégulières.

À lire aussiNouvelle nuit de violences en France après la mort de Nahel: le récit des dernières heures

Quid du couvre-feu ?

« Le couvre-feu ne fait pas partie des mesures qui sont listées dans la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, note Ariane Vidal-Naquet, mais les autorités publiques, lors des derniers états d’urgence, ont néanmoins prononcé des couvre-feux, notamment dans les grandes villes. »

Jeudi, des voix se sont élevées à droite pour réclamer l'état d'urgence, à l'instar du président des Républicains Éric Ciotti, qui souhaite que soient instaurées « sans délai » ces mesures d'exception. Mais, pour l'heure, le gouvernement exclut de déclencher l'état d'urgence, un dispositif qui avait été lancé en novembre 2005, après dix jours d'émeutes, quand les banlieues des grandes villes s'étaient enflammées après la mort de deux adolescents, Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un transformateur en tentant d'échapper à la police à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

À l'époque, le président Jacques Chirac et son ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy avaient ainsi décrété l'état d'urgence, une première en métropole depuis la guerre d'Algérie. Un nouvel état d'urgence a été décrété après les attentats de novembre 2015, puis levé deux ans plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT.

À lire aussiMort de Nahel: nouvelle cellule de crise à l'Élysée après les violences nocturnes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne