Mort de Nahel: les responsables religieux lancent un appel commun au «dialogue»

Les responsables des principales religions en France ont lancé vendredi 30 juin un appel commun « au dialogue et à la paix », « en ces heures si éprouvantes pour nos quartiers et notre pays », ont-ils écrit dans un communiqué.

Publicité Lire la suite

« Nous partageons la douleur de la famille de Nahel et prions pour elle, tout spécialement pour sa maman » et « nous entendons les souffrances et les colères qui s'expriment », mais « nous affirmons aussi d'une seule voix que la violence n'est jamais un bon chemin », est-il écrit.

« Dans ces moments difficiles », les membres de la Conférence des responsables de culte en France (CRCF) appellent « à la sauvegarde et la consolidation du lien de confiance nécessaire entre la population et les forces de l'ordre qui ont tant donné lors des épreuves que notre pays a traversées ». « En ces heures si éprouvantes pour nos quartiers et notre pays, nous voulons en appeler ensemble au dialogue et à la paix », écrivent-ils.

Le CFCM est préoccupé par les violences qui ont suivi la mort tragique du jeune Nahel. Ces violences sont intolérables, inacceptables et condamnables. Elles ne redonneront pas la vie à Nahel et ne feront qu’augmenter la souffrance de sa maman et ses proches. pic.twitter.com/ln4sp8q2A9 — CFCM (@CfcmOfficiel) June 30, 2023

Ce bref communiqué est signé par Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, Haïm Korsia, grand rabbin de France, Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman (CFCM), Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, Demetrios Ploumios, président de l'assemblée des évêques orthodoxes de France, le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, et Antony Boussemart, président de l'Union bouddhiste de France.

Des violences, pillages et destructions ont eu lieu les nuits dernières dans de nombreuses villes en France depuis la mort mardi 27 juin de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Ses funérailles ont lieu samedi 1ᵉʳ juillet.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne