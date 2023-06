Mort de Nahel: nouvelle cellule de crise à l'Élysée après les violences nocturnes

En France, le président de la République va présider une nouvelle cellule de crise ce vendredi à la mi-journée à l'Élysée après une 3ᵉ nuit de violence partout dans le pays. La tension ne cesse de croître depuis la mort mardi du jeune Nahel à Nanterre, à l'ouest de Paris. L'adolescent de 17 ans a été abattu par un policier qui a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire.

Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule interministérielle de crise ce 30 juin à 13h, heure de Paris, pour la deuxième fois en deux jours. Le chef de l'État, qui se trouve à Bruxelles depuis jeudi pour un sommet européen, pourrait pour cela devoir écourter sa présence et rentrer avant la fin. Il doit tenir une conférence de presse avant de quitter le Conseil de l'Union européenne.

Jeudi matin, le président avait déjà convoqué une première réunion de crise avec les ministres et directeurs d'administration concernés, dans le centre ad hoc situé au ministère de l'Intérieur, avant de partir pour Bruxelles. Il avait dénoncé des violences « injustifiables ».

Dégradations de bâtiments publics, pillages et échauffourées sporadiques ont encore secoué dans la nuit de jeudi à vendredi de nombreuses villes.

Plus de 400 interpellations

Des villes jusque-là épargnées, et qui pour certaines ne sont pas familières de ce genre de violence, ont été touchées. Dans le centre de Paris, chose plutôt rare, des magasins de vêtements ont été pillés et des poubelles incendiées.

Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, Orléans, Strasbourg, mais aussi Laval, Tours, Alençon, la plupart des grandes villes de France et leurs banlieues ont connu des tensions et des dégradations.

Les mêmes scènes se répètent : des groupes de jeunes, souvent cagoulés, s'en prennent à des mairies, des commissariats, des voitures et des bus ou bien des commerces qui sont ensuite pillés.

Mais la grande partie des violences se sont concentrées en région parisienne. Sur les 421 interpellations recensés vers 3h du matin, heure de Paris, plus de la moitié se sont déroulées en Ile-de-France, et l'essentiel des personnes interpellées sont très jeunes entre 14 et 18 ans.

Dans le département de la Seine-Saint-Denis, juste au nord de la capitale, quasiment toutes les communes ont été touchées.

Sur tout le territoire, près de 40 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés la nuit dernière.

