Procès de quatre néonazis en France: les accusés condamnés à des peines d’un à 18 ans de prison

De la prison pour les quatre néonazis poursuivis pour des projets terroristes. 18 ans de prison pour le principal accusé. Et des peines aménageables pour les trois autres. La cour d'assises spéciale des mineurs de Paris a déclaré ce vendredi 30 juin 2023 les quatre hommes coupables d'association de malfaiteurs terroriste. Mais elle a surtout sanctionné Alexandre Gilet, 27 ans, pour le rôle majeur qu'il a joué dans ce groupe qui s'était constitué sur internet, avant de se retrouver pour des séances de tir en forêt.

Compte-rendu d'audience, Marine de la Moissonnière

Tous les quatre avaient en commun « une adhésion sans aucune réserve au néonazisme » et ils formaient une « véritable organisation », explique le président de la cour. Chacun avait un rôle : Alexandre Gilet, gendarme à l'époque, fournit les armes et les explosifs, Julien (prénom modifié), alors mineur, c'est le « recruteur » et puis il y a l'« idéologue », Evandre Aubert. Enfin, l'implication de Gauthier Faucon est moindre. Mais les actes qu'ils comptaient commettre étaient graves, insiste le président, « des assassinats probablement de masse ».

Alors, à cause de son rôle central et de l'« ascendant incontestable » qu'il avait sur les autres, Alexandre Gilet écope de la peine la plus lourde : 18 ans de prison. Deux ans ferme et trois avec sursis pour Evandre Aubert, l'autre « meneur » du groupe, mais qui a fini par alerter la gendarmerie. Même peine pour Julien*. La cour a tenu compte de son « enfance difficile » et de ses « efforts de réinsertion ». Enfin, 1 an de prison ferme et deux avec sursis pour Gauthier Faucon.

Les quatre condamnés ont désormais 10 jours pour faire appel. Alexandre Gilet, le seul qui comparaissait détenu, est reparti en prison. Ses 3 co-accusés restent libres, car leur peine est aménageable. Julien*, qui avait apporté un petit sac, serre longuement son avocate.

