France: le gouvernement peut-il contenir la diffusion des scènes de violences sur les réseaux sociaux?

Accusées d'amplifier les violences urbaines en permettant la diffusion massive d'images d'émeutes dans toute la France, les plateformes comme Snapchat, Tiktok ou Twitter sont dans le viseur du gouvernement. Les autorités intiment aux réseaux sociaux de mettre fin à la diffusion massive de la flambée de violence qui touche le pays depuis la mort, mardi à Nanterre, du jeune Nahel. Mais avec quelle chance de succès ?

« 17h. Créteil. On pète tout », « prévoyez gants, capuches et marteaux », « aujourd’hui, 17h ils vont tout casser à Créteil », « rdv tous à Créteil soleil à 17h »… Dès le début de la journée vendredi, des messages appelant à se rendre au centre commercial de Créteil à 17h circulaient sur les réseaux sociaux. Et dès la fin de journée, sur ces mêmes réseaux, des images montrant des bandes de jeunes s’en prenant à un McDonald's et autres enseignes se multipliaient.

Depuis le début des émeutes consécutifs à la mort de Nahel, un jeune homme de 17 ans tué par un policier lors d’un contrôle à Nanterre, en banlieue parisienne, les violences urbaines sont relayées en masse sur les plateformes telles que Snapchat, Tiktok, Telegram ou Twitter. Sur Snapchat, réseau social très prisé de la jeunesse, il suffit d’un clic sur une carte interactive pour voir en temps réel les lieux où sont concentrées les publications, les vidéos de dégradations et d'affrontements avec les forces de l'ordre qui sont devenues virales.

La carte interactive Snapchat, sur laquelle on peut voir des évènements tels que les émeutes de Venissieux, Marseille ou encore Metz. © Capture d'écran Snapmap

« Propagateur de la colère »

Cette viralité de l’émeute est nouvelle par rapport à celle de 2005. Il y a 18 ans, lors des violences qui avaient duré trois semaines après la mort des jeunes Zyed et Bouna lors d’une course poursuite avec la police, les réseaux sociaux étaient quasi inexistants. Mais aujourd’hui, ils sont devenus la caisse de résonance d’un mouvement qui, parti de Nanterre, a gagné la France entière à une vitesse fulgurante. « Aujourd’hui, les réseaux sociaux racontent la vie des jeunes. Ce n’est donc pas étonnant que les émeutes d’aujourd’hui les envahissent », explique Véronique Reille-Soult, autrice de L'ultime pouvoir - La face cachée des réseaux sociaux. Selon cette spécialiste, les plateformes ont joué un rôle de « propagateur de la colère ».

Ces dernières sont donc aujourd’hui dans le viseur du gouvernement français qui dénonce « une forme de mimétisme de la violence » et demande aux plateformes « d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles ». Vendredi, une réunion a eu lieu entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, celui du Numérique Jean-Noël Barrot et les plateformes numériques. Il leur a été intimement demandé de « s'engager activement pour retirer instamment les messages qui leur sont signalés et identifier les utilisateurs de réseaux sociaux qui participent à la commission d'infractions, et de répondre promptement aux réquisitions des autorités ».

Une demande à laquelle Meta, maison mère de Facebook, a répondu, expliquant avoir « des politiques claires interdisant tout contenu qui incite à la haine et la violence sur Facebook et Instagram ». Une « cellule de veille » a d’ailleurs été mise en place « dès le milieu de la semaine », selon le groupe. Même son de cloche chez Snapchat, assure un porte-parole : « Lorsque nous trouvons ce type de contenu - soit par détection proactive, soit lorsqu'il nous est signalé - nous le supprimons et prenons les mesures appropriées ». Et d’ajouter : « Nous examinons de manière proactive la Snap Map [la carte interactive de Snapchat, Ndlr] et plus particulièrement le contenu lié aux émeutes et supprimons le contenu qui enfreint nos directives. »

Captures d'écran réalisées sur Snapchat, Instagram et Twitter. © RFI

Le gouvernement compte aussi s'attaquer à ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour organiser des émeutes. Lors d'un point presse ce samedi, le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti a confirmé cette volonté : « Je veux que la jeunesse sache, de façon claire, que les procureurs de ce pays iront chercher l’identité des utilisateurs des réseaux, notamment Snapchat, qui sont pour ces jeunes un vecteur de communication pour donner le lieu, le moment et la cible de l’agression. Que personne ne pense que derrière ces réseaux sociaux, il y a l’impunité. »

« On va ''péter les comptes'' des jeunes utilisateurs des réseaux sociaux », a ajouté l'ex-avocat, précisant que « l'autorité judiciaire pourra demander aux opérateurs de livrer les adresses IP ».

« Utopiste »

Malgré cela, les contenus sur ces plateformes ne sont pas près de disparaitre. Le discours du président, puis répété au JT de TF1 par le ministre de l’Intérieur, est « utopiste », selon Véronique Reille-Soult : « Les déclarations de M. Darmanin sont symboliques, car la population a besoin d’être rassurée face à des images effrayantes et angoissantes. »

« Si vous voulez changer les choses, il faut passer par l’intelligence artificielle au vu du volume de contenus publiés et je ne sais pas quels critères les plateformes pourraient mettre en place. C’est très compliqué de configurer une IA pour censurer tel ou tel contenu », analyse l'experte. Et « la seule régulation qui peut fonctionner, c’est la censure. Ce qui n'est pas une bonne solution », ajoute-t-elle.

Aussi, les plateformes peuvent-elles réellement modérer tous ces contenus qui affluent des quatre coins du pays ? « Pour modérer, il faut des moyens et les trois quarts [des plateformes] ne les ont pas. Snapchat, par exemple, n’est pas rentable et donc pour l’entreprise, c’est compliqué », poursuit Véronique Reille-Soult.

D’autant plus que ces firmes gagnent de l’argent sur leur audience, « donc elles n’ont pas intérêt à la censurer ». Au lendemain de la rencontre avec le gouvernement français en tout cas, les émeutes sont même mises en avant. Des évènements comme « les émeutes à Vénissieux » ou « les dégradations suite aux émeutes à Marseille » sont bien visibles sur la carte de Snapchat, au même niveau que les festivals Garorock et les Eurockéennes de Belfort.

