Violences en France: journée de recueillement à Nanterre pour les funérailles de Nahel

Journée de deuil et de recueillement à Nanterre en région parisienne ce samedi où ont eu lieu les funérailles de Nahel, ce jeune de 17 ans abattu par un policier en début de semaine. Après plusieurs jours et plusieurs nuits d’affrontements, la journée s’est déroulée dans le calme à Nanterre, en accord avec la volonté de la famille.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Nanterre, Nathanaël Vittrant

La mise en cercueil du corps, tout comme l'enterrement, ont eu lieu dans la plus stricte intimité. Les proches de la famille ont fait en sorte que la volonté de la mère et de la grand-mère de Nahel soit respectée. Il y avait en revanche une foule compacte pour assister à la prière funéraire à la grande mosquée de Nanterre. Tout le monde n'a pas pu rentrer et il restait encore de nombreuses personnes à l'extérieur, comme nous l'explique cette habitante. « Moi, j'habite à côté de la mosquée et c'est rempli. C'est tout à fait normal, c'est logique. C'est comme si l'on avait perdu un frère, un fils... Dix-sept ans... Il n'a rien vu de la vie. Moi, je pense beaucoup à sa mère ».

Hamid de lui est un proche de la famille. Avec Mounia, la mère de Nahel, ils ont grandi dans le même quartier d'une ville voisine. « Je viens apporter mon soutien à Mounia et toute sa famille parce que je la connais très bien. On a habité et grandi à Suresnes, donc je connais toute sa famille. La grand-mère de Nahel, ses neveux et nièces, donc je la connais vraiment très bien. On a vraiment grandi avec et ça nous paraissait logique de venir ici apporter notre soutien ».

La ville tout entière est frappée par le drame. On a vu des livreurs en scooter avec le tee-shirt blanc « Justice pour Nahel » passer par-dessus leurs chasubles de travail. Chez les habitants se mélangent la tristesse, la colère, la lassitude. Après plusieurs nuits de violence et la crainte que le fracas des émeutes ne vienne à nouveau briser ce soir le silence du recueillement.

À lire aussiViolences en France: forte mobilisation policière pour une quatrième nuit consécutive de heurts

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne