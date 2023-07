Violences en France: l'embrasement vu par la presse étrangère

Les violences qui agitent de nombreuses villes du pays depuis le décès mardi 27 juin du jeune Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier retient l'attention de la presse internationale. Sur tous les continents, les médias évoquent la situation en France.

La France a connu plusieurs jours d'affrontements avant les obsèques, samedi, de Nahel, 17 ans, tué mardi par un policier. C'est la deuxième crise en quelques mois dans le pays : le conflit des retraites à peine surmonté, Emmanuel Macron se retrouve confronté à l'embrasement de quartiers et centres-villes, un défi plus explosif encore et à l'issue incertaine.

Le récit des derniers évènements qui ont secoué la France ont fait la Une de la presse internationale. « Une présence policière massive et des restrictions de la vie publique ordonnées par les autorités n'ont pas pu empêcher les nouveaux débordements » relève, en Allemagne, la Süddeutsche Zeitung. Beaucoup de médias étrangers relativisent les déclarations rassurantes du ministre français de l'Intérieur sur la baisse d'intensité des violences.

« Les troubles se sont propagés aux territoires français des Caraïbes », relève pour sa part le site d'information panarabe Al Araby Al Jadeed. Et l'Expression en Algérie, titre encore ce samedi: « La France dans la tourmente ».

« La police agit de manière discriminatoire »

Et puis, il y a les causes et conséquences de cette situation. « Le pays tout entier se demande pourquoi il n'y a pas d'échappatoire à ce cercle vicieux », juge Die Welt, rappelant les émeutes de 2005. « On se demande si la France n'apprendra jamais. Si les habitants des banlieues purgent une sorte de peine à vie » s'interroge le quotidien allemand.

La Folha de Sao Paolo, au Brésil, pointe aussi le ressenti des habitants des quartiers défavorisés : « Pour eux, la police agit de manière discriminatoire à l'égard des groupes considérés comme indésirables, comme les Arabes et les noirs » écrit sa correspondante en reportage à Toulouse. Alors que le New York Times pointe un fossé croissant entre deux camps au sein de la société française : « Celui de l'ordre et de la loi et ceux qui s'inquiètent du racisme. »

(et avec AFP)

