Voyager en train: les convictions écologiques des jeunes à l’épreuve du prix

Aujourd’hui, le train est le mode de transport le moins polluant. Le TGV émet 75 fois moins de CO2 que l'avion. Selon un sondage Ipsos, 65% des jeunes Français privilégient l’avion, et ses prix souvent attractifs, pour partir en vacances. Mais, pour ceux qui veulent être écolo, le choix du train n’est pas évident, à cause du prix élevé des billets.

Dans le hall de la gare de l’Est à Paris, sac à dos sur les épaules, Alice, graphiste de 23 ans, rentre à Berlin. Neuf heures de train attendent la jeune femme qui ne prend plus l’avion. Un choix écolo pour cette Française expatriée. « J’ai réalisé que j’avais beaucoup voyagé en avion et qu’il fallait que je limite mon empreinte carbone. Cet été, je vais en Sardaigne depuis Berlin, en train et en bateau. » Alice est consciente que ce choix n’est pas accessible à tous, « j’ai un emploi du temps flexible, le télétravail et pas de vraies contraintes d’argent. »

Le prix du train, un frein pour les jeunes

Renoncer à l’avion, c’est aussi le choix d’Aéla, 25 ans, en stage de fin d’études à Paris. Son compagnon, lui, étudie à Madrid ce semestre. Face aux prix des billets de train, ce mois de juin, Aéla a été obligée de trahir ses convictions pour le voir. « Pour voyager, si le train est trop cher, je choisis le bus. Mais, pour Paris-Madrid, c’était 16 heures et j'avais trois jours de congé, donc j’ai pris l’avion ». L’aller Paris-Madrid en train lui revenait à 232 euros, pour un trajet de sept heures, alors que l’avion coûtait 148 euros pour deux heures. « J’ai culpabilisé, c’est un choix égoïste de prendre l'avion juste pour voir mon copain, je ne le referai pas », raconte Aéla.

Même sans quitter la France, le prix des trains peut être prohibitif, regrette Luna, 22 ans, étudiante en art. Parisienne, elle rend chaque été visite à ses grands-parents à Nice. « Ces dernières années, avec mes examens, je ne savais pas à quelle date partir et dès le début de l’été le train Paris-Nice était déjà beaucoup trop cher, donc je prenais l’avion ». En 2023, Luna a pu anticiper dès mars, « l’avion était moins cher, mais le train restait abordable pour une fois, je n'ai pas hésité. »

« Anticiper » , c’est ce que conseille une porte-parole de la SNCF pour obtenir les billets de trains les moins chers. Pour les jeunes, la compagnie propose également plusieurs offres incitatives : comme la Carte jeune à 49 euros par an, qui garantit 30% de réduction sur les billets et une majoration des prix à 79 euros. L’abonnement Max jeune, lui, permet aux moins de 27 ans de profiter d’une sélection de train à 0 euros, en période de faible affluence, pour 79 euros par mois.

Mais, une augmentation de la demande des voyageurs a rendu plus rares les billets Max jeune. Plusieurs utilisateurs sont déçus, comme Élio, bordelais de 24 ans vivant à Paris, qui refuse de prendre des vols intérieurs. Il a souscrit à Max jeune, il y a deux ans, mais, « depuis l’année dernière, il y a peu de billets gratuits, raconte-il. Il y a une semaine, j’ai payé un aller-retour Paris-Bordeaux à 120 euros, alors que je paye déjà 79 euros par mois, c’est trop cher. »

Taxer l’avion

Si le train en France coûte si cher, c’est à cause des « péages » que doivent régler les compagnies ferroviaires pour faire circuler leurs trains. « Les péages représentent environ 40% du prix d’un billet de train », explique la porte-parole de la SNCF. Cette somme sert à entretenir le réseau ferroviaire. « Il y a aussi la TVA », ajoute-t-elle.

Les prix très attractifs de l’avion eux sont dus à une absence de TVA pour les vols internationaux, ainsi que la non-taxation du kérosène, le carburant des avions. Cela grâce à une directive européenne sur la taxation de l'énergie. « Il devrait y avoir une taxe sur le kérosène afin d’augmenter le prix de l’avion pour qu’il paye pour son impact climatique énorme », s’agace Victor Thevenet, responsable du programme train de Transport & Environment.

L’organisation européenne cherche des moyens de décarboner l’avion, mais « on n'aura pas la technologie d'ici à 2050 pour avoir des avions 100% propres et donc on ne pourra pas respecter l'accord de Paris sur le climat, si l'on ne fait pas énormément de reports vers le train », explique Victor Thevenet. Et, le prix du train, « c’est le principal frein de ce report, chez les jeunes, mais aussi pour les familles. Baisser le prix du train est une nécessité écologique », estime-t-il.

Voyager autrement

Pour cela, Victor Thevenet a pensé à plusieurs solutions : l’ouverture à la concurrence, l’abaissement du prix des péages et de la TVA, pour les trains français et aussi pour les trains de nuit à travers l’Europe. « Pour compenser, il faudrait une importante subvention du train, ce qui demande un courage politique de la part de l’État français et de l’UE. Des annonces sont faites par l’UE, mais il n’y a rien de concret et de massif », poursuit-il.

Des pays membres ont pris des initiatives pour rendre le train plus abordable. En l’Allemagne, un ticket à 49 euros par mois permet de voyager sur le réseau de transport allemand, sauf les trains grande vitesse. « Il y a un imaginaire à recréer autour du voyage. L'avion a été dominant pendant 20 ans. Il faut repenser un voyage plus lent en train et se dire que les week-ends en avion, c'est fini », conclut Victor Thevenet.

