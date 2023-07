France: de nombreuses réactions après l'attaque contre le domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses

Une enquête a été ouverte pour « tentative d’assassinat » après l’attaque du domicile du maire Les Républicains (LR) de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) ce dimanche 2 juillet dans la nuit. Les messages de soutien affluent. Vincent Jeanbrun a dénoncé dans un communiqué publié sur Twitter « une tentative d’assassinat d’une lâcheté inqualifiable ». Dans son ensemble, la classe politique s’indigne.

Les réactions politiques se multiplient de tous les côtés. À commencer par la Première ministre Élisabeth Borne, sur les lieux du méfait, qui condamne ces faits intolérables et apporte tout son soutien au maire de L’Haÿ-les-Roses Vincent Jeanbrun et sa famille : « Les coupables seront poursuivis avec la plus grande fermeté », indique Matignon dans un communiqué. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a publié de son côté un message de soutien sur Twitter à l’endroit du maire et de sa famille. Tout comme le ministre de la Ville, Olivier Klein : « S’attaquer à un maire, c’est s’en prendre à nous tous, à tous les citoyens. Toute la communauté nationale doit dire stop. »

Tout mon soutien cher @VincentJeanbrun, à toi et à ta famille, à la suite de l’attaque dont tu as été victime à ton domicile. Bravo pour ton courage et ta détermination à servir nos concitoyens ! Ne laissons passer aucune violence, verbale ou physique. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) July 2, 2023

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, pointe, elle, du doigt « la lâcheté et l’ignominie d’une telle attaque ». Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat estime que « la justice passe doit passer avec fermeté ». À gauche également, les réactions sont indignées. À commencer par Jean-Luc Mélenchon qui dans un tweet explique partager l’effroi de la famille Jeanbrun. Sandrine Rousseau, député EE-LV exprime son « total soutien ». Quant à Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste, il fait part de toute sa solidarité.

« Un nouveau cap a été franchi »

Enfin, Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l’Assemblée estime qu’ « un nouveau cap a été franchi ». Vincent Jeanbrun, qui est aussi porte-parole des Républicains, réclamait depuis plusieurs jours la mise en place de l'état d'urgence, mais il n'y avait eu aucune menace particulière à son encontre, selon son entourage.

Une enquête pour « tentative d'assassinat » a été ouverte par le parquet de Créteil après les faits de L'Haÿ-les-Roses, d'une « gravité extrême » selon le procureur Stéphane Hardouin. Vers 1h30 du matin, un véhicule enflammé a pénétré dans l'enceinte de la maison du maire Vincent Jeanbrun (LR), qui se trouvait alors à l'hôtel de ville pour gérer une nouvelle nuit d'émeutes dans sa commune de plus de 30 000 habitants, au sud de Paris. Le portail d'entrée et la voiture de la famille ont été brûlés. « Les premières constatations nous laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon », a précisé le procureur, en précisant qu'un accélérant avait été découvert « dans une bouteille de coca ». Dans sa fuite avec ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans, l'épouse s'est « blessée au tibia », qui « serait cassé », toujours selon le procureur.

Rassemblement lundi

Maires et citoyens sont invités, lundi 3 juillet à 12h (10h TU), à se rassembler sur le parvis de toutes les mairies de France, qui feront sonner leur sirènes, après l'attaque contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, a annoncé dimanche le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard. « Nous continuons notre travail au quotidien pour que l'ordre revienne », a-t-il poursuivi. Dans un communiqué appelant à « une mobilisation civique des citoyens pour un retour à l'ordre républicain », l'AMF souligne que « depuis mardi dernier, (les) communes sont partout en France le théâtre de troubles graves, qui ciblent avec une extrême violence les symboles républicains que sont les hôtels de ville, les écoles, les bibliothèques, les polices municipales ». David Lisnard a, par ailleurs, fait état auprès de l'AFP de « 150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi, une première dans l'histoire du pays ».

Le président Emmanuel Macron fait, ce soir dimanche 2 juillet à 19h30, un « point de situation » avec plusieurs membres du gouvernement sur les violences après la mort de Nahel, qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche pour la cinquième soirée consécutive.

(Avec AFP)

