«Quand j'y pense, j'ai mal au cœur»: à Marseille, les habitants marqués par les violences

Reportage

La deuxième ville de France fait partie des agglomérations les plus touchées par les violences qui ont suivi la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par balle lors d'un refus d'obtempérer, à Nanterre, mardi.

Avec notre correspondante à Marseille, Siam Spencer

Marie se tient debout sur le pas de sa porte. En face d’elle, une boutique de prêt-à-porter éventrée. Ses vitres explosées gisent au sol. Ce week-end, de sa fenêtre, cette habitante, encore sous le choc, a assisté au pillage du magasin. « Ils ont fracassé la vitrine puis après, à grands coups de pieds, le truc métallique, raconte-t-elle. Puis ils sont rentrés. Et puis ils ont mis quatre heures à vider le magasin. »

La nuit dernière, des renforts conséquents ont été déployés à Marseille, l'une des agglomérations les plus touchées par les violences, destructions et pillages.

Assise sur un banc du Vieux-Port, Amandine est au téléphone. Comme tous les matins depuis le début des émeutes, elle donne des nouvelles à son entourage. « L’ambiance est bizarre. On a tous peur les uns pour les autres, témoigne-t-elle. Pas forcément parce qu’on a peur qu’il y ait des dégradations ou quoi mais ça peut vite partir en vrille et forcément, on est pas très bien. J’adore ma ville et c'est compliqué de la voir comme ça. »

« Ils leur cassent tout »

Tous les jours depuis 30 ans, Djamila prend un café avec ses amies d’enfance sur le Port. Marseille, c’est toute sa vie. « Quand j’y pense, j’ai mal au cœur, se désole-t-elle. Ils leur cassent tout. Moi, je n'aime pas ça. »

Pour son amie Sonia, comme pour beaucoup de Marseillais, une seule solution afin d’éviter que le week-end de violences ne se prolonge : « L’armée ! répète-t-elle. Et la Légion, elle est à Aubagne, envoyez la légion ! Moi je dis que c’est la seule solution. Les flics, ils n’y arrivent même plus les pauvres. Ils massacrent les flics. Ils massacrent tout. »

Ce dimanche soir, Djamila, Sonia et leur groupe d’amies devaient fêter un anniversaire au restaurant. Elles ont finalement annulé. À l’image du reste du week-end, et par précaution, elles passeront la soirée chacune chez elle.

La préfecture a reconduit l'interdiction de manifester ce dimanche. Les transports seront également fermés comme ces deux derniers jours à compter de la fin d'après-midi.

