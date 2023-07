Violences en France: les élus locaux en première ligne face aux émeutes urbaines

Plusieurs maires ont été ciblés lors des violences urbaines. Ils se sont retrouvés en première ligne, certains n’hésitant pas à faire face directement aux jeunes émeutiers. Des hôtels de ville ont été barricadés. Le domicile du maire LR de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, a été attaqué à la voiture-bélier dans la nuit de samedi à dimanche et une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat.

La France est sous le choc dimanche 2 juillet après une attaque à la voiture-bélier contre le domicile d'un maire, lors d'une cinquième nuit de violences, toutefois d'intensité moindre que la veille. Signe de la gravité de la crise vécue depuis mardi 27 juin dans tout le pays, un point de la situation doit être fait dimanche soir autour du président Emmanuel Macron, a annoncé la présidence française.

Au cours de cette cinquième nuit de violences urbaines déclenchées par la mort d'un adolescent de 17 ans, Nahel, tué mardi par la police, des émeutiers ont défoncé le portail du domicile de Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses, dans la périphérie sud de Paris, à l'aide d'une voiture préalablement incendiée, selon un procureur chargé de l'enquête ouverte pour « tentative d'assassinat ».

« 150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi »

Un appel aux élus et aux citoyens à se rassembler lundi à 12h devant les mairies de tout le pays a par ailleurs été lancé par le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, dans un contexte de recrudescence des attaques contre des élus. Le patron de l'AMF a fait état auprès de l'AFP de « 150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi ».

Il faudra analyser ses phénomènes puisque nous les annonçons depuis longtemps, nous savons qu'ils vont se reproduire et ils seront de plus en plus violents David Lisnard, président de l'Association des maires de France

Hella Kibri-Romdhane est conseillère régionale d'Île-de-France et conseillère municipale à Massy (dans l'Essonne), députée suppléante Nupes et à la tête d'un d'organisme d'éducateurs spécialisés. Pour elle, il y a clairement une envie des émeutiers de bousculer les représentants de la République et les institutions de manière générale.

Il y a urgence à faire en sorte que les élus puissent exercer leur mission dans de bonnes conditions Hella Kribi-Romdhane, conseillère municipale

Au total, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé dix commissariats, dix casernes de gendarmerie et de six postes de police municipale pris pour cible dans la nuit de samedi à dimanche. Quelque 719 personnes ont été interpelées, notamment pour port d'objets susceptibles de servir d'armes ou de projectiles.

Un gouffre entre la classe politique et les habitants des quartiers populaires

Pour Julien Talpin, sociologue et chercheur au CNRS, spécialiste des quartiers populaires, les maires et les élus locaux sont pris pour cible, car il y a un décalage sociologique entre la sociologie du personnel politique - y compris au niveau local - et la majorité des habitants des quartiers populaires. Un décalage frappant, selon le chercheur, qui rend l'identification à ces élus compliquée.

« C‘est un petit peu en train de bouger puisqu'on voit davantage d'élus locaux et maires issus de milieux plus populaires et descendants d'immigration, mais quand même dans l’ensemble les chiffres sont très clairs, les représentants politiques appartiennent à une élite sociale qui n’a pas forcément les mêmes expériences que les habitants de ces quartiers en termes de discrimination, de chômage, de difficultés scolaires etc. Et, cela crée un gouffre qui peut se manifester et se matérialiser par des violences », explique ainsi le sociologue.

En visite à L'Haÿ-les-Roses pour apporter son soutien au maire Vincent Jeanbrun, la Première ministre Elisabeth Borne a assuré ce dimanche aux maires de France que le gouvernement ne « laissera passer aucune violence » et que « la plus grande fermeté » serait appliquée dans les sanctions. « Nous ne laisserons rien passer. Nous serons aux côtés des maires », a déclaré la cheffe du gouvernement

(et avec AFP)

