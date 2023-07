Violences en France: Macron va recevoir les présidents des deux chambres et les maires de plus de 220 communes

Emmanuel Macron recevra lundi les présidents de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et du Sénat, Gérard Larcher, puis mardi les maires des « plus de 220 communes victimes d'exactions » lors des émeutes des derniers jours, a annoncé dimanche soir l'Élysée. « Le président a aussi demandé à la Première ministre Elisabeth Borne de recevoir les présidents de groupes politiques au Parlement lundi », a ajouté la présidence.

Emmanuel Macron « souhaite débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements », a précisé l'Élysée.

« Nous devons d'abord qualifier les événements avant d'en tirer des conclusions », a insisté le président de la République, selon un participant, lors d'une réunion avec la cheffe du gouvernement et six ministres, dont Gérald Darmanin - ministre de l'Intérieur - et Eric Dupond-Moretti - ministre de la Justice -, dimanche soir à l'Élysée.

Le chef de l'État a aussi demandé aux ministres de « continuer à être présents sur le terrain, chacun dans leur domaine de compétence et d'action », est-il précisé. Il présidera une nouvelle réunion de même format « dans les 48 heures » pour faire un nouveau point de la situation.

Emmanuel Macron a également demandé à ses ministres de « continuer à tout faire pour rétablir l'ordre et garantir le retour au calme », a poursuivi le participant cité plus haut. « Il a aussi demandé au gouvernement de continuer à être au côté des policiers, gendarmes, magistrats, greffiers, pompiers, élus mobilisés jour et nuit depuis cinq jours ».

Les députés de la majorité sont notamment invités à participer aux rassemblements de soutien aux élus organisés lundi à 12h devant les mairies à travers toute la France.

Selon une source gouvernementale, « nous ne sommes pas encore sortis de cette situation et il faut rester concentrés sur les heures qui viennent ». Il faut « montrer l'unité de la nation », a également insisté Emmanuel Macron.

