«Image abimée», «marque de fabrique»: après une semaine de violences, quel bilan pour le tourisme en France?

Après six nuits de violences urbaines dans toute la France, l’accalmie semble se dessiner. Pourtant, les secteurs hôteliers et touristiques s’inquiètent d’une baisse de fréquentation des villes, notamment poussée par une communication alarmiste de la presse internationale. Mais du côté de la Mairie de Paris, aucune raison de s’affoler : le tourisme français a la peau dure.

« Pour nous, le sentiment prédominant est celui de lassitude », annonce d’emblée Frank Delvau, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) Ile-de-France. Alors que de nombreuses vidéos d’affrontements, de dégradations, de voitures enflammées ou de pillages de boutiques ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux ces derniers jours, après la mort par balles policières du jeune Nahel à Nanterre, le secteur du tourisme français semble touché de plein fouet.

« Des vagues de milliers d’annulations à Paris », décrivait le patron de l'Office de tourisme de Paris, Jean-François Rial, dans un entretien à l’AFP ce dimanche 2 juillet, qui décomptait autour de 20 à 25% de réservations hôtelières annulées dans la capitale, pour les deux premiers jours du mois de juillet. Même estimation du côté de l’Umih Ile-de-France. « Pour la restauration, les pertes du week-end sont encore pires. C’est de l’ordre de moins 30% à moins 50%, et pour les bars de nuit, on est à un peu plus de 50% de pertes. C’est du jamais vu en seulement quelques jours », déplore son président, qui réclame donc des mesures de soutien et de compensation de la part du gouvernement.

Pourtant, du côté de la Mairie de Paris, on relativise. « Il y a bien eu une crise la semaine dernière qui a certainement gêné les touristes présents sur Paris, et il y a eu des préoccupations pour les touristes qui prévoyaient de venir. On a vu notamment, chez les Américains ou chez les Espagnols, que sur les moteurs de recherches, le mot "émeute" était associé à Paris. Mais si on regarde les indicateurs - les demandes de réservation, les vols aériens, le taux d’occupation des hôtels - il n’y a pas d’inquiétudes à avoir », assure Frédéric Hocquard, adjoint à la Maire du Paris en charge du tourisme et de la vie nocturne.

L’image du pays « abimée »

Néanmoins, les couvre-feux successifs, la menace de l’instauration de l’état d’urgence, la fermeture anticipée de certains réseaux de transports et les annulations de quelques événements sont autant de facteurs dissuasifs pour les étrangers qui préparent leurs vacances d’été. « Je me suis simplement inquiété en voyant l’annulation de gros événements, comme le concert de Mylène Farmer au Stade de France ce week-end. Si nous renvoyons l’image d’un pays qui annule ses propres événements, on rentre dans une spirale qui peut nous porter préjudice. Mais on observe déjà un retour au calme, la situation est en train de rentrer dans l’ordre », avance Frédéric Hocquard.

De son côté, pour le syndicat hôtelier Umih, c’est une certitude : « L’image de la France, et surtout celle de Paris, est abimée. » Ces scènes d’affrontements peuvent-elles réellement inciter certains touristes à reconsidérer leur voyage en France, la destination pourtant préférée des étrangers dans le monde ? Pour Guy Raffour, fondateur d’un cabinet d’expertise en tourisme, à court-terme, sans doute. « L’effet est immédiat sur le tourisme. Ce type d’événement fait tout de suite peur aux personnes extérieures », analyse-t-il.

Des policiers évaluent les dégâts causés dans cette enseigne de vêtements de sports après une nuit de violences urbaines, au Forum des Halles à Paris, le 30 juin 2023. © AFP

Comme le rappelle ce spécialiste, tout événement brutal qui survient en France détient systématiquement un impact relatif sur le secteur : les manifestations contre la réforme des retraites, les épisodes d’émeutes des Gilets jaunes en 2018, les attentats du 13 novembre 2015, ou bien les trois semaines de violences urbaines en 2005, après la mort de deux adolescents. À l’époque, ces dernières « avaient coûté 30% d’annulations ou reports de réservations à Paris », souligne Jean-François Rial à l’AFP. Et la période de tension actuelle ne fait pas figure d’exception.

« Que les syndicats professionnels s’inquiètent, c’est normal et légitime. Il va falloir réparer la casse et les magasins endommagés, nous allons voter ce mardi au Conseil de Paris un fond spécial pour aider les commerçants. Mais depuis le début de l’année, nous avons vécu d’autres moments de crise et ça n’a pas empêché le tourisme de repartir très fort à Paris et en France. On a même des chiffres de fréquentation similaire entre le premier semestre 2023 et le premier semestre de 2019 », rassérène quant à lui Frédéric Hocquard

La clé, communiquer

Tandis que commence la saison estivale, la semaine dernière, plusieurs ambassades ont appelé leurs ressortissants en France à la vigilance. Sur son compte Twitter, l’ambassade américaine a invité les touristes américains à « éviter les rassemblements de masse ». L’ambassade de la Chine a émis un avertissement similaire, après l’attaque d'un bus de touristes chinois à Marseille. Même son de cloche du côté britannique.

The U.S. Embassy is aware of ongoing demonstrations taking place in the greater Paris region. We remind U.S. citizens they should avoid mass gatherings and areas of significant police activity as they can turn violent and result in clashes. As always, it is a good practice to… — U.S. Embassy France (@USEmbassyFrance) June 29, 2023

« C’est forcément très mauvais pour le tourisme, surtout quand on voit comment sont traitées les violences par la presse étrangère. Certains médias ont décrit des climats de guerre civile. Ça ne donne pas trop envie de venir en vacances ici ! », regrette Frank Delvau de l'Umih. « Mais c’était la même chose après la mort de George Floyd aux États-Unis, ou lorsqu’il y a des catastrophes climatiques. Il y a toujours des recommandations sur les sites d’ambassades. C’est ensuite aux gens d’évaluer la prise de risque », nuance Guy Raffour.

Ce climat d’insécurité « est en plus accentué par un effet de loupe dont il faut se méfier », analyse ce dernier. C’est-à-dire une quantité incalculable d’images de violences ou des reportages montrant des incendies qui circulent sur les plateformes d’informations étrangères et donnent une impression de chaos.

Selon l’expert, l’enjeu pour les professionnels du tourisme est donc avant tout d’informer correctement sa clientèle étrangère et de lui permettre de prendre du recul sur ce qu’elle observe de la France. Un seul mot d’ordre : rassurer. « Il faut expliquer ce qu’il se passe, car c’est toujours dans la compréhension des événements qu’il peut y avoir un décalage. C’est pour cela que les médias ont un rôle essentiel à jouer dans la façon dont sont présentées ces violences. Il va falloir reconquérir les clientèles en redonnant une image positive de la France, en communiquant et en faisant preuve de transparence pour éviter d’alimenter des idées reçues », préconise-t-il.

« Tous les territoires ne sont pas touchés »

Guy Raffour refuse donc de trop vite s’alarmer. « En plus, tous les territoires ne sont pas touchés de la même façon. Effectivement, le tourisme urbain et les grandes villes en prennent un coup, mais il y a moins d’effets sur les séjours dans les stations balnéaires, à la campagne ou à la montagne. Les annulations ne sont pas généralisées sur l’ensemble du territoire. »

S’ajoute à cela des différences entre clientèle européenne et celle de long-courrier. D’après Jean-François Rial de l’Office de tourisme de Paris, les Américains, leaders en termes de dépense par touriste en France (5,5 milliards de recettes touristiques dans le pays grâce aux États-Unis, selon Atout France) et les Japonais sont « les plus sensibles aux questions de sécurité ». Par conséquent, ils peuvent être plus influencés par les informations qu’ils reçoivent de la situation en France.

« Ces clients américains et japonais viennent de très loin. Ils investissent davantage et à l’avance dans des voyages en Europe, et veulent donc avant tout un séjour sans préoccupation. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas forcément les mêmes cultures : le continent asiatique n’est par exemple pas toujours habitué à voir de tels déchainements de violences », argumente Guy Raffour.

Au contraire, la clientèle européenne, qui représente 80% du tourisme français, est d’ordinaire moins atteinte par ce type de situations, car « la proximité avec la France permet de prendre davantage de recul, et les pays limitrophes connaissent la France. Ils ont plus de facilité à comprendre comment fonctionne le territoire », abonde-t-il.

Un constat que partage l’adjoint à la Maire de Paris, Frédéric Hocquard. « La France a quand même choisi comme jour de fête nationale une émeute qui détruisit une prison, la prise de la Bastille. Les touristes l'ont bien compris : ils savent qu’on est un pays turbulent, qu’il y a régulièrement des grèves, des manifestations… C’est notre marque de fabrique. Ça fait partie du folklore du pays », insiste-t-il.

La plupart des experts et professionnels du secteur s’accordent aussi à penser que les deux événements sportifs majeurs à l’horizon de la rentrée 2023 – la Coupe du monde de rugby en septembre puis les Jeux olympiques à l’été 2024 – peuvent laisser espérer un certain engouement, et le retour des touristes étrangers autour de ces deux échéances.

