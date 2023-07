Émeutes en France: aux comparutions immédiates, de la prison ferme pour des pilleurs

Depuis vendredi, jour de la mort de Nahel à Nanterre, près de 4 000 personnes ont été interpellées, près de 400 d'entre elles ont été jugées en comparutions immédiates. Principalement, des hommes âgés de 20 à 30 ans aux profils divers. RFI s'est rendue au tribunal de Paris mardi.

Les premiers mots sont souvent les mêmes, pour dire la honte, les regrets. Dylan, 28 ans, parle d’une « bêtise inexcusable ». « Ce n’est vraiment pas un bon exemple qu’on donne aux jeunes », acquiesce Ismaël, gardien d'immeuble de 30 ans. Ensemble, ils ont volé des cigarettes dans un bar-tabac vandalisé. Dans le box, les deux grands gaillards en tee-shirt blancs et muscles apparents, qui ont déjà eu affaire à la justice, s’engagent à aider le buraliste à remettre en état son commerce, rapporte Marine de la Moissonnière, du service France de RFI.

Selon les chiffres transmis à l'AFP par le ministère de la Justice, depuis le 27 juin, jour de la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer à Nanterre, 3 915 personnes ont été interpellées, dont 1 244 mineurs, donnant lieu à 374 comparutions immédiates.

« On n’est pas des émeutiers »

Mêmes infractions, même promesses pour le prévenu suivant. Mamadou, livreur de 29 ans, veut réparer le tabac qu’il a volé et surtout parler aux jeunes de son quartier : « Ce n’est pas en brûlant des mairies et des poubelles qu’on va réussir. Il faut qu’on discute, qu’il y ait du débat », affirme-t-il. « On n’est pas des émeutiers. On a été lâches, on a juste pensé qu’on allait faire des économies. »

Voilà pour ceux qui assument. Et puis il y a ceux qui se défaussent. Comme Sediba, 18 ans, casier vierge. Et Marine, 26 ans. Elle dit qu'elle a été menacée par un jeune qui l'a forcée à voler un magasin d'électronique. Lui raconte que trois hommes l'ont obligé à mettre le feu à une ambulance.

Tous ont écopé de peines de prison ferme : de quatre à dix mois d'incarcération.

Violences urbaines: la décrue se poursuit Les violences urbaines survenues en France depuis la mort le 27 juin d'un jeune de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier ont poursuivi leur décrue dans la nuit de mardi à mercredi, selon le ministère de l'Intérieur. Un bilan national du ministère fait état de seize interpellations et huit bâtiments incendiés ou dégradés. À Paris et sa banlieue, sept personnes ont été interpellées. Au total, le ministère a également recensé 202 incendies sur la voie publique, notamment des poubelles, 159 véhicules incendiés, et quatre attaques de locaux de police nationale, gendarmerie et police municipale. Quelque 45 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés la nuit dernière. Aucun n'a été blessé, selon le ministère. (Avec AFP)

