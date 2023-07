Des conditions «indignes» à la maison d'arrêt de Perpignan, selon la contrôleure des prisons

Le ministre de la Justice a été saisi par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), à propos de la situation dans le centre pénitentiaire de Perpignan. Le garde des Sceaux reconnaît que la surpopulation y est inacceptable. La contrôleure, Dominique Simonnot, a fait des recommandations au gouvernement. D'une part à cause des cellules bondées et des matelas à même le sol. Le taux d'occupation est de 239%, soit l'un des plus élevés de France. Par ailleurs, les cellules sont insalubres et infestées de punaises de lit.

« Surpopulation endémique », « humiliation des détenus », « odeurs d'urine de chat omniprésentes »: Dominique Simonnot, la contrôleure des prisons, demande au gouvernement d'améliorer rapidement les conditions de détention à la maison d'arrêt de Perpignan (sud de la France) qu'elle juge « indignes ». Dans un document du 6 juin rendu public le mercredi 5 juillet, Mme Simmonot recommande également de « garantir la protection » des détenus, souvent menacés par d'autres prisonniers.

« Ce n'est pas possible ! »

Interrogée par RFI, la contrôleure des prisons s'insurge autour des conditions de vie des détenus : « Je me suis dit : "Mais mon dieu, non ! Ce n'est pas possible !" D'ailleurs, à chaque fois que je visite des prisons surpeuplées, je me dis à chaque fois que j'ai touché le fond. Eh bien non, je n'ai pas touché le fond ! »

« Là, poursuit Mme Simmonot, c'était pire encore. Je ne peux pas vous dire l'effet que ça fait d'entrer dans une cellule où il y a 4 à 5 personnes qui vous disent : "Madame, asseyez-vous... Non, non, surtout Madame, un bon conseil, ne vous asseyez pas ! C'est bourré de punaises". Les surveillants qui vous disent : "Madame, faites très attention quand vous rentrez chez vous, déshabillez-vous avant de rentrer chez vous !" Quand les détenus montrent leurs bras rongés par les piqûres et les morsures de punaises, c'est effrayant. »

Une surface de 0,84 m2 pour « vivre et se mouvoir »

Le 3 avril, note la CGLPL, il y avait 315 détenus pour 132 places dans le quartier des hommes. De ce fait, 67 dormaient sur un matelas au sol et, dans les cellules occupées par trois détenus, chacun disposait de 0,84 m2 pour « vivre et se mouvoir ». Avec une densité carcérale de 205,6% (soit 403 détenus pour 196 places), Perpignan est la quatrième prison la plus surpeuplée de métropole, derrière Nîmes (226%), Rochefort (211,5%) et Gradignan (206,9%). Et la direction interrégionale de Toulouse, dont dépend la maison d'arrêt de Perpignan, a le taux de densité carcérale le plus élevé de France: 135,9%, devant Paris à 135,4%, la moyenne nationale étant de 121,7%. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a reconnu que la surpopulation carcérale à Perpignan constituait « une problématique majeure ».

(Avec AFP)

