Mort de Nahel: que va devenir la cagnotte de soutien à la famille du policier?

La cagnotte de soutien à la famille du policier qui a tué Nahel à Nanterre a été clôturée cette nuit, après avoir atteint plus de 1,6 million d'euros en moins d’une semaine. Depuis son partage sur les réseaux sociaux, cette collecte fait polémique.

Publicité Lire la suite

Lancée il y a cinq jours sur la plateforme de financement américaine GoFundMe, c'est d'abord l'origine de la cagnotte qui a été critiquée. C’est le polémiste d'extrême droite Jean Messiha, ancien porte-parole d'Eric Zemmour, qui en est à l’initiative.

La description utilisée pose aussi question. Sur la page internet de la collecte, on pouvait lire « Soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian M. qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort », en allusion à sa mise en examen et son incarcération, sans le moindre mot de compassion pour la famille de Nahel.

On peut d'ailleurs comparer cette cagnotte qui a récolté plus de 80 000 dons – pour 1,6 million d’euros au total, avec celle ouverte pour la famille du jeune de 17 ans. Cette dernière fonctionne beaucoup moins bien et s'élève pour le moment à un peu plus de 400 000 euros. Ces derniers jours, de nombreuses personnalités politiques de gauche se sont offusquées et ont demandé la suspension de la cagnotte de soutien au policier.

Cagnotte légale ?

Est-il autorisé de collecter de l’argent pour une personne mise en examen pour meurtre ? Le droit dit la chose suivante : il est effectivement possible d'utiliser des dons pour payer des frais de justice, par exemple les frais d'avocat. En revanche, il est strictement interdit d'utiliser cet argent pour payer des amendes ou des dommages et intérêts décidés par un juge.

En guise d’exemple, on peut évoquer la cagnotte ouverte en 2019 pour soutenir Christophe Dettinger, ce « gilet jaune » et ancien boxeur professionnel, qui avait frappé deux agents des forces de l'ordre sur une passerelle en plein centre de Paris et avait été condamné par la justice. La collecte avait été annulée par le tribunal de Paris et les fonds renvoyés aux contributeurs.

Toute la question est donc de savoir à quoi servira l'argent de la cagnotte lancée par Jean Messiha. La plateforme GoFundMe a réagi lundi et considère qu’il n’y a pas de raison de supprimer le pot commun : ses règles d'utilisation sont respectées et c’est à la famille du policier que l’argent doit être reversé.

Procédures judiciaires

Pour autant, il est encore possible que cette collecte soit supprimée puisque des procédures judiciaires sont désormais en cours. Mardi, juste avant la fermeture de la cagnotte, l'avocat de la famille de Nahel a annoncé qu'une plainte était déposée pour escroquerie en bande organisée, détournement de traitement de données à caractère personnel et recel de ces délits. Des déclarations auxquelles Jean Messiha a réagi, affirmant qu'il envisage de porter plainte pour diffamation.

Les députés Nupes Mathilde Panot et Arthur Delaporte ont aussi saisi la procureure de la République de Paris, mais en utilisant un autre argument : la description utilisée sur le site internet pourrait constituer un appel à la haine et créer un trouble à l'ordre public.

Interrogée sur le sujet il y a deux jours, la première ministre Élisabeth Borne a déclaré que le fait que ce soit une personne proche de l’extrême droite qui ait lancé cette cagnotte ne contribuait sans doute pas à favoriser l’apaisement. Avant de considérer, comme d'autres membres du gouvernement, que c'est désormais à la justice de se prononcer.

À lire aussiViolences urbaines en France: la droite «surfe» sur les émeutes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne