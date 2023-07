Violences urbaines en France: la droite «surfe» sur les émeutes

Quelles réponses apporter aux émeutes qui ont secoué le pays ces derniers jours ? Le gouvernement dit réfléchir à la meilleure façon de répondre à cette semaine de violences urbaines. Alors que la gauche exige une réforme des modes d’action des forces de l’ordre, la droite et l’extrême droite rivalisent d’idées plus radicales les unes que les autres pour éviter que ces émeutes ne se reproduisent. En espérant capitaliser sur cet épisode.

Sa parole est rare depuis le début des émeutes. Mais Marine Le Pen a tiré ses flèches hier dans l’Hémicycle. Celle qui se verrait bien succéder à Emmanuel Macron en 2027 est semble-t-il déjà en campagne : « Qu'avez-vous fait de la France, vous qui menez la même politique que vos prédécesseurs depuis quarante ans, qu'avez-vous fait de notre pays, en y implantant des zones de non-droit que vous avez laissé se communautariser ? »

« Ce sont les Républicains qui ont les réponses »

Mais depuis le début de cette crise, le Rassemblement national (RN) est doublé sur sa droite par Éric Ciotti. Le patron des Républicains propose carrément de déchoir de leur nationalité les émeutiers binationaux. Et fait la publicité de ses propositions pour limiter l’immigration : « Derrière ces émeutes, il y a la problématique de l'immigration, donc il faut que nous ayons une réponse adaptée, qu'on change de cadre en matière migratoire. Donc, nous redisons nos deux textes. Là aussi, ils sont sur la table. Vous le voyez, ce sont les Républicains qui ont les réponses. »

Surenchères

Un lien entre les émeutes et l’immigration qui faire bondir Sacha Houlié, député de la majorité et président de la commission des lois : « Jusqu'à preuve du contraire - et chacun est bien placé pour le savoir, à commencer par moi - ce sont des Français qui semblent avoir commis ces types d'infractions ». La course à la surenchère entre la droite et l’extrême droite est lancée. Le débat sur l’immigration prévu à l’automne risque bien d’être explosif.

