«Fonds Marianne»: l'enquête du Sénat français accable Marlène Schiappa

Le manque de rigueur, l'opacité et je le dis, la désinvolture ont conduit au fiasco. Ce constat que je fais devant vous ne doit pas et ne nous conduit pas à jeter l'opprobre sur la politique publique de lutte contre le séparatisme et la promotion des valeurs républicaines sur les réseaux sociaux. Il s'agit, je le crois, d'un combat essentiel et tout à fait légitime. Nous nous sommes attelés, au long des auditions, à interroger les faits. Leur chronologie, entourant la création et la mise en œuvre de ce fonds, et le constat est sans appel, sur la dérive de ce que nous appelons un coût politique.