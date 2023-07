Violences urbaines en France: Gerald Darmanin ferme la porte à toute réforme de la loi de 2017 sur le refus d'obtempérer

De l'usage des armes feux par la police

Après le décès de deux jeunes hommes en juin, tués par des policiers, la question de l'usage de l'arme à feu par les forces de l'ordre lors d'un refus d'obtempérer est largement mise en avant, notamment par certains politiques qui incriminent notamment une loi de 2017 modifiant la légitime défense des policiers

Nahel, 17 ans, tué mardi à Nanterre par un policier alors qu'il prenait la fuite au volant de sa voiture ; Alhoussein Camara, 19 ans, blessé mortellement par un policier à Angoulême en tentant d'échapper à une interpellation lors d'un contrôle routier le 14 juin.

En dix ans, les refus d'obtempérer ont augmenté de plus de 50%, selon les chiffres officiels. Pour tenter de contrer ce phénomène, en 2017, le gouvernement de Bernard Cazeneuve -alors Premier ministre- fait passer une loi « relative à la sécurité publique ». Elle modifie les conditions d'ouverture du feu des policiers, qui étaient jusqu'alors soumis au Code pénal et au principe de la légitime défense, comme tout citoyen. Désormais, le texte permet aux forces de l'ordre d'ouvrir le feu sur un véhicule « dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à celle d'autrui ». Autrement dit, cette loi introduit une notion d'intention, plus floue à définir, dans l'usage de la légitime défense. Mais ce texte est-il à l'origine d'une augmentation des tirs des policiers ?

Selon les chiffres disponibles, en 2017, année du vote de loi, le nombre de tirs a atteint 394... soit 55 % de plus qu'en 2016. Mais, depuis quatre ans, on observe un ralentissement avec, en 2021, 290 cas d'usage d'arme à feu soit seulement 13 % de plus que l'année précédent le vote de la loi.

Néanmoins, le nombre de tirs mortels sur un véhicule en mouvement, c'est-à-dire dans les cas de refus d'obtempérer, lui a augmenté : il est passé de 2 à 2021 à 13 en 2022. Dans un entretien au journal suisse Notre Temps, Sebastian Roché, politologue spécialiste des questions de police, souligne cette singularité française : « En Allemagne, il y a eu un tir mortel en dix ans pour refus d’obtempérer, contre 16 en France depuis un an et demi. On a un écart très marqué avec nos voisins. On a en France un modèle de police assez agressif, qui doit faire peur, davantage que dans les autres pays d’Europe, mais moins qu’aux États-Unis. Et, cette loi déroge à des règles de la Cour européenne des droits de l’homme. ». La police des polices justifie cette hausse des tirs mortels par une intensification des violences envers les forces de l'ordre.

(avec AFP)