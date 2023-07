France: la crise se poursuit autour de l'affectation de tous les lycéens à la rentrée

En France, Claire Hédon, la Défenseure des droits, demande au gouvernement de trouver des solutions, car comme l'année dernière, des milliers d'élèves se retrouvent sans affectation pour la rentrée de septembre, alors qu'ils sont en droit de passer en classe supérieure. Cela concerne des collégiens, mais aussi des lycéens, dans l'impossibilité de trouver une place, notamment dans les filières technologiques et professionnelles.

La fille de Catherine est en seconde dans un lycée public. À la rentrée, elle veut intégrer une filière professionnelle, sauf qu’« aucun de ses vœux n’a été affecté, donc elle se retrouve sans établissement scolaire souhaité pour l’année prochaine, ce qui est extrêmement embêtant lorsqu’on a seize ans. »

Et cela pèse sur son moral. « C’est un sentiment d’échec profond, poursuit Catherine au micro de Baptiste Coulon, du service France de RFI, un sentiment d’injustice terrible que d’être allée en seconde générale pour être totalement sortie du système. »

Manque de place dans ces filières, mauvais résultats de certains élèves, des arguments que Catherine ne supporte pas : « Ce n’est pas ça l’école de la République, c’est : on accueille les élèves, quel que soit leur niveau. »

Des jeunes sans affectation, Bruno Piriou, maire (divers-gauche) de Corbeil-Essonnes, près de Paris, en croise tous les ans. Il a même porté plainte contre l'Éducation nationale l'année dernière. « Nous avons 61 collégiens sans affectation, explique-t-il. Vous voyez, on sort d’une semaine très difficile où, en fonction de son regard sur la société, soit on stigmatise une partie de la jeunesse soit on essaie de la comprendre. Mais, pour que la République soit respectée, il faut qu’elle soit respectable. Or, il y a un droit élémentaire de scolariser chaque enfant de notre pays, et aujourd’hui, il n’est pas respecté. »

La Défenseure des droits a ainsi demandé ce 6 juillet au ministère de l'Éducation de « mettre fin » à la non-affectation de lycéens en France. Dans une décision rendue jeudi, Claire Hédon a indiqué s'être saisie « d'office de la situation de nombreux élèves ayant rencontré d'importantes difficultés pour poursuivre leur scolarité au lycée en l'absence de place pour les accueillir », lors de la dernière rentrée scolaire.

Plus de 17 000 lycéens sans affectation lors de la rentrée 2022

La défenseure des droits recommande au ministère « de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin » à la non-affectation, de mettre en place « des permanences dans les rectorats pour répondre rapidement aux sollicitations urgentes pendant les vacances scolaires » ou encore d'assurer « un accueil à temps plein aux élèves le temps de trouver une affectation définitive ».

Ces problèmes récurrents d'affectation concernent principalement les élèves de la voie professionnelle. Selon des chiffres de l'Éducation nationale, relayés dans ce document, le jour de la rentrée scolaire 2022, « 17 832 élèves étaient sans affectation (+33% par rapport à 2021), dont 12 992 en filière professionnelle sur un total de 2 288 000 lycéens. À la fin du mois de septembre 2022, 3 547 demeuraient en attente d'affectation ».

Plus d'un mois après la rentrée, soit à la mi-octobre 2022, il restait « 214 élèves (30 issus de lycées d'enseignement général et technologique et 184 du lycée professionnel) en attente d'affectation ». Ces derniers chiffres ne concernent en revanche que « cinq académies » (Créteil, Lyon, Mayotte, Strasbourg et Versailles), caractérisées comme « présentant une situation particulièrement difficile ».

Pour expliquer ce problème d'affectation, le ministère, cité dans cette décision, met en avant « la faiblesse de certains résultats scolaires qui conduit les établissements à ne pas retenir les élèves, les contraintes liées aux moyens humains, l'implantation géographique des sites de formations professionnelles » ou « la faible diversification des candidatures ». Il précise aussi que « 460 lycéens ayant échoué au baccalauréat n'avaient pas pu se réinscrire dans leur lycée d'origine » fin septembre 2022.

Mais le ministère maintient qu' « un égal accès de l'ensemble des candidats est garanti, quel que soit le lieu de domiciliation ». Il indique que les internats en milieu rural sont un « exemple d'action visant à pallier les freins éventuels à la mobilité des élèves ».

