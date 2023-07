France: rassemblement à Paris en mémoire d'Adama Traoré, malgré l'interdiction

Le rassemblement annuel en mémoire d'Adama Traoré, tué lors d'une interpellation en 2016, a été interdit par la préfecture de police de Paris ce samedi. Un appel à se rassembler place de la République ce samedi 8 juillet à Paris avait tout de même été lancé sur les réseaux sociaux par le collectif Adama Traoré.

À 15 heures, la place de la République à Paris était très calme. Selon un décompte de l'AFP, au moins 2 000 personnes étaient présentes. Il y avait déjà une très forte présence policière, des cars de gendarmes, notamment, stationnés autour de la place de la République. Les forces de l’ordre réalisent essentiellement des contrôles d’identité des personnes présentes sur la place. Il y avait peu de monde pour l’instant, une cinquantaine de personnes tout au plus, des responsables d’associations également. Jean-Claude Samouiller, le président d’Amnesty International France, était présent.

Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré et figure du combat contre les violences policières, avait annoncé qu'elle serait présente « samedi à 15h00 place de la République », après l'interdiction de la marche prévue à Persan et Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d'Oise, en mémoire de son frère décédé peu après son interpellation par des gendarmes en juillet 2016.

Assa Traoré a pris la parole debout sur un banc de la place, devant plusieurs élus de La France insoumise et entourée d'un important dispositif des forces de l'ordre. « On marche pour la jeunesse, pour dénoncer les violences policières. On veut cacher nos morts », a-t-elle déclaré. « On autorise la marche de néo-nazis, mais on ne nous autorise pas à marcher. La France ne peut pas donner des leçons de morale. Sa police est raciste, sa police est violente », a aussi affirmé Assa Traoré. « Le gouvernement a décidé de mettre de l'huile sur le feu » et « de ne pas respecter la mort de mon petit frère », a ajouté Assa Traoré, évoquant « un manque de respect total » et qualifiant de « prétexte » l'argument brandi par le préfet de police de Paris - une pénurie de forces de l'ordre, mobilisées par les émeutes, pour sécuriser le cortège - pour interdire la manifestation.

Peu après son discours, les forces de l'ordre ont demandé aux gens de se disperser et quelques bousculades ont eu lieu, alors que les manifestants scandaient « Justice pour Nahel », ont constaté des journalistes sur place, qui ont vu des personnes se faire verbaliser. Les manifestants sont ensuite partis en cortège dans le calme.

Une dizaine de députés LFI présents

Près d'une centaine d'associations, syndicats et partis politiques classés à gauche ont appelé à ces marches pour exprimer « deuil et colère » et dénoncer des politiques jugées « discriminatoires » contre les quartiers populaires. Une dizaine de députés de La France insoumise ont bravé l'interdiction du rassemblement en mémoire pour Adama Traoré samedi à Paris et se sont rendus à la manifestation, vent debout contre la décision de la préfecture de police, comme la cheffe de file de la France insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, les députés Eric Coquerel et Louis Boyard, portant l'écharpe tricolore. Sandrine Rousseau (EELV) était également présente. « Il n'y aura pas de justice sans réforme profonde de la police », a relevé l'élue.

Petit à petit les libertés publiques perdent du terrain. Nous les lâchons par miettes, sans y prêter attention.

Ne plus pouvoir manifester contre un pouvoir, c’est en accepter le discours, renoncer à en contester la ligne, ne plus pouvoir l’infléchir. Là est la pente autoritaire. https://t.co/aIzS09YjbV — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) July 8, 2023

« Il y a toujours eu des marches qui sont extrêmement tranquilles, et c’est justement le fait de l’interdire qui peut faire qu’il y a ensuite des tensions, parce que les gens sont en colère, il faut le comprendre aussi. Quand il y a un jeune homme qui décède, Nahel, mardi dernier, quand ça fait plusieurs fois que ce type de situation arrive, il y a beaucoup de colère. Cette colère-là, elle existe, elle doit pouvoir aussi passer par des formes démocratiques. Une marche, c’est une forme démocratique. Quand on interdit l’expression d’une colère, sous la forme la plus pacifique possible, à savoir une marche, qu’est-ce qu’on dit aux gens ? On leur dit qu’il n’y a plus de solution démocratique pour s’exprimer, donc on envoie même le message que finalement, presque, ce qui a été fait était la seule chose qui était faisable. Moi, je ne suis pas d’accord avec ça. » a déclaré quant à lui le député LFI Antoine Léaument, sur le plateau de BFM TV.

