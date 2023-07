France: Élisabeth Borne s’accroche et se projette dans le futur

Certains la disent fragilisée, sur le départ, mais Élisabeth Borne ne semble pas prête à quitter Matignon. Alors que les rumeurs sur un remaniement repartent de plus belle à l’approche de l’échéance du 14 juillet, la Première ministre donne une longue interview au Parisien/Aujourd’hui en France. La cheffe du gouvernement s’accroche.

Elle ne commente pas les rumeurs, mais défend son bilan et se projette dans l’avenir. « J’ai une feuille de route, je délivre et je m’y tiens », assure Élisabeth Borne, fière d’avoir fait voter 36 textes à l’Assemblée, et cela, malgré sa majorité relative et l’absence d’accord avec les Républicains.

Loin de faire ses valises, la Première ministre fait des annonces, d’abord sur le sujet des émeutes : la vente et le port de mortier seront interdits pour les fêtes du 14-Juillet. La loi d’urgence pour la reconstruction devra être votée avant la pause parlementaire fin juillet.

« Chacun ne réalise peut-être pas complétement la réalité »

Élisabeth Borne se projette même jusqu’à l’année prochaine en promettant 7 milliards d’euros supplémentaires pour la transition écologique.

Toujours à Matignon et bien déterminée à y rester, Élisabeth Borne marque son territoire. « Chacun ne réalise peut-être pas complétement la réalité et la difficulté de la fonction », dit-elle.

Message envoyé à ceux qui rêvent de la remplacer au sein même de son gouvernement, comme son omniprésent ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

