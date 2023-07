France: le patron de la DGSI alerte sur la «résurgence» des actions violentes de l'ultradroite

Sa parole est rare autant que ses agents sont discrets. Nicolas Lerner, le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), les services de renseignements intérieurs français, accorde, ce dimanche 9 juillet, une longue interview au quotidien Le Monde. Il y dresse un bilan de la menace terroriste en France.

Le chef de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) Nicolas Lerner arrive pour assister à la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an à la gendarmerie française à l'Hôtel des Invalides à Paris, le 16 janvier 2023.

Si le terrorisme djihadiste baisse en intensité, Nicolas Lerner se dit « préoccupé » par le recours à la violence du côté de l'ultragauche sur la question environnementale, en rejetant toutefois le qualificatif « d'écoterroriste ». Pour le patron de la DGSI, la menace change surtout de forme, et prend de plus en plus le visage de l'extrême droite.

Dix projets d'attentats terroristes de l'ultradroite ont été déjoués depuis 2017 en France. La menace est connue des services de renseignements. Elle augmente depuis 2015, années où plusieurs attaques terroristes jihadistes frappent la France. Les cellules d'extrême droite se radicalisent. C'est depuis le début de cette année que Nicolas Lerner note « une résurgence préoccupante des actions violentes de la part de l'ultradroite en rupture assumée avec le cadre démocratique ».

Une violence qui se banalise

Les cibles ne sont plus seulement des citoyens de confessions musulmanes, juives ou franc-maçons, mais des élus de la République, notamment des maires. Il cite ceux de Saint-Brévin-les-Pins, ou Callac, des communes où l'installation de centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou réfugiés, a été vivement contesté par l'extrême droite.

Les réseaux d'ultradroite mutent. Des nouveaux profils émergent : complotistes, conspirationnistes... Avec comme carburant, l'enfermement algorithmique sur les réseaux sociaux, la crise sanitaire, l'influence d'idéologies radicales venue d'Outre-Atlantique.

Ces poussées de violences ont tendance à se banaliser, dit-il dans cette interview au journal Le Monde. Elles sont le fait d'individus solitaires ou de petites cellules. La mouvance est estimée à 2 000 membres en France.

