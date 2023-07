Y aura-t-il suffisamment de professeurs en France à la rentrée 2023?

La rentrée scolaire en France risque d'être difficile dans plusieurs académies, alors que cette année encore, il y a moins de candidats reçus que de postes offerts au concours de professeur des écoles. Pour septembre prochain, 1 584 instituteurs manqueront encore à l'appel pour les élèves de primaire. La preuve que malgré les efforts du gouvernement pour rendre la profession plus attractive, la crise de l'enseignement reste profonde.

Joséphine est professeur des écoles dans l'académie de Lyon. Elle est titulaire depuis l'année dernière. Être institutrice, pour elle, c'était une véritable vocation. Pourtant, cette année a été particulièrement difficile.

« Je me suis retrouvée en septembre à devoir compléter quatre autres enseignants, sur quatre écoles, sur quatre niveaux différents, donc j’étais la maitresse d’un jour, toute l’année, dans chaque école ! Et, à la fin de l’année, là, je peux dire que j’ai perdu le plaisir d’enseigner… J’ai beaucoup donné pour mes classes, et en fait, j’ai eu l’impression que ça ne servait à rien », déplore-t-elle au micro de Lucie Bouteloup de RFI.

Une quête de sens

Aux conditions de travail difficiles, les enseignants dénoncent également les salaires qui restent trop peu attractifs ou encore les formations soumises à des réformes permanentes.

Plus grave encore pour Guislaine David, du syndicat du primaire Snuipp-FSU, la perte de sens du métier des enseignants : « On souffre beaucoup des alternances politiques et de la volonté de chacun des ministres de faire sa propre réforme de l’éducation nationale. Ça ne fixe pas une politique éducative. On a de plus en plus d’injonctions... Tous les jours, on a de nouvelles circulaires qui arrivent sur le harcèlement, la laïcité, les fondamentaux en maths et français… On insiste sur beaucoup de choses et on perd les enseignants sur ce qui fait la réalité du métier. »

À la rentrée 2023, 84% postes d'enseignants du primaire seront pourvus contre 94% en 2021. Principales victimes de ces carences : les académies de Versailles, Créteil, la Guyane et Mayotte.

🗞️@guislainedavid porte parole FSU-SNUipp dans @libe " Le prob d’attract est lié aux salaires, mais aussi aux cond de travail et à la reco qu’on n’a plus en tant qu’enseignants. Le “prof bashing” a fait bcp de mal. Ça finit par couper l’envie d’enseigner."https://t.co/zLsMAuHFJl — FSU-SNUipp (@FSU_SNUipp) July 7, 2023

Conditions de travail et statut dégradés (les enseignants se sont mobilisés contre la réforme des retraites), perte de sens... le malaise est profond.

Plus de 3.100 postes n'ont pas été pourvus cette année aux concours enseignants, selon des chiffres publiés jeudi 6 juillet par le ministère de l'Education, confirmant de nouvelles difficultés de recrutement mais moins aiguës que l'année dernière.

Selon les chiffres du ministère de l'Education nationale, sur plus de 23.800 postes ouverts en 2023 dans le public, 3.163 n'ont pas été pourvus. Le nombre de postes non pourvus s'élève à 1.315 dans le premier degré (maternelle et élémentaire) et 1.848 dans le second degré (collèges et lycées).

