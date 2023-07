France: des usages inappropriés des cabinets de conseil par le gouvernement, dit la Cour des comptes

La Cour des comptes critique l’usage des cabinets de conseil. Un an après le scandale McKinsey et l’audition de ses dirigeants par une commission d’enquête du Sénat, c’est maintenant la Cour des comptes qui se penche sur les dérives de l’État dans l’emploi cabinets de conseils. La juridiction financière a publié ce lundi 10 juillet un rapport sur le sujet.

D’après la Cour des comptes, les prestations externalisées ont coûté quelque 890 millions d’euros à l’État en 2021. Une somme importante, mais dont les trois quarts ont été dépensés dans des usages liés à l’informatique « dont l’État (…) ne dispose pas en proportion de ses besoins ». Les prestations des cabinets de conseils, comme le cabinet américain McKinsey, ont quant à eux représenté 200 millions d’euros sur la même année. Un faible poids dans le budget de l’État, 0,25 %, mais qui a triplé entre 2017 et 2021.

Contre cette somme, ces cabinets privés réalisent des « travaux d’études, de conception, d’accompagnement et d’aide à la mise en œuvre de projets ». La Cour des comptes est critique à propos de l’usage de ces cabinets de conseil, notamment sur leur place dans l’appareil d’État. Dans son rapport, la Cour révèle que les cabinets Denton et Setec ont rédigé l’étude d’impact de la loi d’orientation des mobilités. Ces études relèvent pourtant des compétences de l’administration centrale. « Depuis 2020, une note du secrétariat général prohibe le recours au conseil extérieur pour des prestations de cette nature », ajoute la Cour des comptes.

Trop souvent, des tâches réalisables par des fonctionnaires sont réalisées par ces cabinets. Afin d’user des prestataires plus sainement, le rapport formule huit recommandations. La plupart concernent un suivi plus transparent des commandes et marchés passés avec des consultants ainsi que d’un meilleur contrôle du budget. La formation des hauts fonctionnaires, absente des recommandations, est tout de même mentionnée dans le rapport.

Ce dernier rappelle que l’INSP – ex-ENA – a aussi entamé sa mue en lançant « un module de formation de 100 chefs de projet de transformation (…) Pour la formation initiale, ce dernier prépare avec 14 autres grandes écoles de formation d’agents publics un tronc commun de formation, mais dont les modules semblent pour l’instant thématiques (écologie, social, etc.) et ne pas porter sur l’accompagnement du changement. »

Très largement adoptée au Sénat en octobre 2022, une proposition de loi visant à davantage encadrer le recours aux consultants privés attend toujours d'être examinée à l'Assemblée nationale. Deux députés, issus des groupes communiste et Renaissance, doivent présenter ce mercredi 12 juillet les conclusions d'une mission d'information sur le champ d'application de la proposition de loi, que la majorité présidentielle réfléchit à étendre aux collectivités locales.

