Des centaines de journalistes du monde entier en France pour échanger sur la désinformation

Focus

Quelque 300 journalistes d’une quarantaine de pays sont à Paris jusqu’au 13 juillet pour le « Forum médias et développement » organisé par CFI, en partenariat avec RFI. Les fact-checkers misent sur un vaste réseau de journalistes spécialisés dans la désinformation et sur l’éducation.

© Photo by Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Publicité Lire la suite

Ils sont venus des quatre coins du monde pour partager leurs expériences et évoquer les défis à venir. Dans la salle du Comet à Paris, des journalistes fact-checkers d'Africtivistes, AfricaCheck, d’Arab Reporters for investigative journalism (ARIJ) sont présents.

Le continent africain est dans la ligne de mire des fact-checkers, convaincus que cette année sera très importante en termes de besoin de lutte contre la désinformation. « Le continent africain s’apprête à entrer cette année dans un marathon électoral, avec, si l’on recense aussi les élections locales, une vingtaine de scrutins », note Nina Lamparski en charge de l’investigation numérique à l’AFP. On sait d’expérience que ces périodes sont propices à la prolifération de fausses informations ».

À lire aussiAfrica Check, la vérification de l'information pour mission

C’est le cas en RDC où l’on vote en décembre pour l’élection présidentielle. « On voit déjà que les bases des différents acteurs politiques sont mobilisés, explique Ange Kasongo, fondatrice du site de fact-checking Balobaki Check. C’est une bataille de l’information ou plutôt de la désinformation ».+

« Apporter une valeur ajoutée dans le narratif »

Balobaki Check compte en RDC sur une équipe de dix journalistes chargés de traquer les fake news. En juin par exemple, le site repère sur Twitter la vidéo d’un internaute congolais qui évoque un soulèvement en RDC pour dénoncer l’arrestation d’un opposant au président Félix Tshisekedi. Si des manifestations ont bien eu lieu à Kindu, dans la province du Maniema, les images ont en réalité été tournées au Sénégal.

« Sur cette manifestation, il y a des indices comme les images ou l’environnement. On voit par exemple une banque, mais si l’on fait des recherches, on remarque que cette banque n’existe pas en RDC », décrypte Ange Kasongo. Pour mettre en confiance les gens, il faut être capable de dire : c’est faux, nous sommes allés vérifier. Cela doit apporter une valeur ajoutée dans le narratif ».

Pour ensuite diffuser son travail et toucher une plus grande audience, Balobaki Check mise des partenariats avec des médias traditionnels. « On transforme le contenu du blog en podcast, on explique comment on est arrivé à démanteler une fake news, à retrouver la bonne information, raconte Ange Kasongo, On partage ensuite notre travail avec les radios communautaires dans les quatre langues nationales : le lingala, le kikongo, le tshiluba et le swahili pour toucher une plus grande partie de la population ».

L’union fait la force

En Afrique, AFP Factuel dispose de son côté de treize journalistes consacrés à débusquer les fake news sur le continent. Mais l’agence de presse s’appuie aussi sur un vaste réseau de fact-checkers. « Il y a tellement de désinformations que la collaboration est primordiale, remarque Nina Lamparski qui raconte régulièrement collaborer avec des journalistes locaux spécialisés dans les fake news. Par exemple, Africa Check, une des forces qu'ils ont : c'est qu’ils ont beaucoup plus accès que nous à des médias locaux, ils travaillent dans des langues dans lesquelles nous, on ne travaille pas. »

Mais tous les acteurs réunis à Paris en sont persuadés : la bataille contre la désinformation ne se gagnera que par l’éducation. L’AFP dispense des formations gratuites à des journalistes et des étudiants. « Il faut aller plus loin, explique Nina Lamparski, aller dans les écoles, intégrer un module de désinformation dans les écoles primaires pour parler aux plus jeunes qui sont tous connectés. Il y a vraiment une mission : il faut parler aux jeunes générations et à ceux qui les forment pour éviter que ça n'empire ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne