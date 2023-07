Les mondiaux de para-athlétisme, un test grandeur nature avant les Jeux paralympiques de Paris 2024

Paris accueille en ce moment les championnats du monde de para-athlétisme au stade Charléty. À un peu plus d’un an des Jeux paralympiques organisés dans la capitale, l’événement fait office de répétition générale. Au mois d’août 2024, 4 400 athlètes viendront accompagnés de leur staff, de leur matériel et de leurs supporters. Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) garde donc un œil attentif sur le déroulé des mondiaux.

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) est particulièrement intéressé par les coulisses de la compétition. Que ce soit pour l’hébergement des délégations, le transport des athlètes, du matériel ou encore l’accueil du public, la rigueur est de mise et chaque expérience est bonne à prendre. Si l’hébergement sera fait au village olympique aux Jeux, les difficultés d’aujourd’hui pour le transport seront les mêmes dans un an.

Véhicules adaptés, bouches de métro non compatibles, Julien van Temsche s’occupe de ces questions au comité d’organisation des mondiaux. « Trouver des autocars, c'est facile, trouver des véhicules pour des personnes à mobilité réduite, c'est plus compliqué, explique-t-il. On se rend compte que le pays n’est pas encore suffisamment développé sur la question de l’accessibilité. On a des hôtels [où logent des délégations] qui ont des stations de métro juste à côté, mais on ne peut pas les utiliser, car elles ne sont pas adaptées. Pourtant, ça pourrait alléger le dispositif de transport. »

Des athlètes satisfaits

L’organisation des mondiaux de para-athlétisme a choisi de ne rien laisser au hasard pour permettre aux athlètes d’évoluer dans les meilleures conditions. Les moindres détails ont été pensés et cela semble convenir aux athlètes jusqu’ici. « Il n’y a rien à redire sur l’organisation. Les conditions sont idéales pour performer. Il n’y a pas de retard sur les chambres d’appel [avant les épreuves] et c’est très appréciable. Patienter 45 minutes en fauteuil de course, c'est très ennuyant. Mais là, tout se passe bien. Pourvu que ça continue jusqu’au bout des championnats », témoigne Nicolas Brignone, spécialiste de 400m T53 (course en fauteuil roulant).

Dans cette entreprise bien huilée, le Cojop ne se contente pas d’être observateur, il agit directement. Il a pu mettre à profit son expérience acquise depuis 2017 et la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Entre les deux comités, une relation privilégiée basée sur le gagnant-gagnant s’est tissée, comme l’explique Adrien Balduzzi, directeur des opérations sur les mondiaux. « Pour le Cojop, c’est un test grandeur nature. Ils vont pouvoir évaluer les solutions qu’on aura mises en place, se demander ce qui peut être mieux fait ou fait différemment, explique-t-il. Beaucoup de membres du Cojop sont présents sur les mondiaux en tant que bénévoles ou observateurs. On essaie de travailler main dans la main pour repérer les réussites, mais aussi les échecs qu’on aura dans les jours à venir pour que l’expérience des Jeux soit la plus belle possible. On travaille ensemble en particulier sur l’audiodescription des épreuves. »

L'audiodescription pour plus d'inclusivité

L’audiodescription est mise en place pour la première fois lors des mondiaux de para-athlétisme grâce au Cojop. La compétition est en cela primordiale pour eux, car elle permet de former une vingtaine d’étudiants qui seront mobilisés pendant Paris 2024 sur ce service. Il s’agit de les rendre experts à la fois en description et en sport pour que la retranscription soit la plus fidèle possible. Un défi de taille, mais nécessaire pour Ludivine Munos, hier championne paralympique de natation, aujourd’hui responsable de l’inclusion au Cojop. « L’accessibilité, ce n’est pas seulement mettre des rampes partout, c’est aussi des mesures fortes, souligne-t-elle. Les épreuves de courses sont souvent commentées, au contraire de certaines épreuves de saut par exemple. L’objectif ici, c'est encore plus que commenter, c’est décrire une épreuve. Pour que des personnes qui ne voient pas puisse vivre l’expérience en ayant l’ambiance du stade. »

À l’issue des mondiaux, le Cojop a encore un an de travail avant les Jeux. Mais, il a tout intérêt à ce que ces championnats soient une réussite sur tous les plans.

