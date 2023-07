14-Juillet: un défilé militaire devant Emmanuel Macron et Narendra Modi

Le défilé du 14-Juillet s'est déroulé ce vendredi matin sur les Champs-Élysées, à Paris. Invité d'honneur, le Premier ministre indien, Narendra Modi, y a assisté avec le président de la République, Emmanuel Macron, après avoir reçu la grand-croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française.

Emmanuel Macron et Narendra Modi, lors du défilé du 14-Juillet, sur les Champs-Élysées, à Paris.

Publicité Lire la suite

Plus de 6 000 participants et une centaine d'engins aériens ont paradé sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, pour le traditionnel défilé du 14 juillet. En tribune, du côté des officiels, le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre indien, Narendra Modi, invité d'honneur cette année.

En préambule du défilé, le chef de l'État français avait descendu la prestigieuse avenue parisienne à bord d'un véhicule militaire devant une foule compacte, récoltant des applaudissements, mais aussi quelques huées.

Après une animation musicale à laquelle participaient une douzaine de pays ayant aidé la France pendant une décennie d'engagement militaire au Sahel, les neuf Alphajets de la Patrouille de France ont survolé le ciel parisien et l’ont coloré de bleu, blanc, rouge, suivis de trois rafales indiens.

Des soldats indiens en turban

Le défilé des troupes à pied s'est élancé peu avant 11 heures. En ouverture, 240 soldats des forces indiennes, coiffés de turbans pour certains, ont relié l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde​​. La France et l'Inde célèbrent cette année le 25e anniversaire de leur partenariat stratégique, que Paris ambitionne de renforcer pour peser dans la zone Asie-Pacifique, bien que l'Inde soit accusée par des ONG de dérive autoritaire.

Soldats indiens lors du défilé du 14-Juillet sur les Champs-Élysées à Paris, le 14 juillet 2023. AP - Christophe Ena

Ils ont été suivis des élèves du Prytanée, des militaires africains, eux-mêmes suivis par l'armée de terre. La Marine nationale était encore présente lors de ce défilé. À leur suite, des hélicoptères « Caïmans » dans le ciel de Paris, à l'aplomb des Champs-Élysées, rapporte Frank Alexandre, notre envoyé spécial.

L'animation finale, jouée place de la Concorde par des jeunes réservistes du service national universel (SNU) et du service civique, a consisté en une célébration de l'esprit de la Résistance et de l'année 1943. Soit l’année de création de la médaille de la Résistance française, la création du Conseil national de la Résistance, le décès du héros de la Résistance Jean Moulin et la naissance du « Chant des partisans ». Le défilé s'est achevé par une dernière Marseillaise peu avant midi.

Une foule nombreuse, côté spectateurs

Côté spectateurs, beaucoup de monde était venu profiter du défilé sous le soleil des Champs-Élysées, rapportent Baptiste Coulon et Jad El Khoury, nos envoyés spéciaux sur place. Il y avait notamment beaucoup de familles, avec des enfants pointant du doigt les avions dans le ciel.

01:18 Le défilé du 14-Juillet, côté public Baptiste Coulon Jad El Khoury

Parmi la foule aussi, des anciens combattants, des blessés de guerre, pris en charge par l'hôpital militaire des Invalides à Paris. L'un d'eux, Patrick, racontait qu'il avait défilé ici sur les Champs-Élysées il y a une quarantaine d'années et que l'émotion était intacte.

Une déclaration commune entre Emmanuel Macron et Narendra Modi est prévue en fin d'après-midi. Enfin, un dîner officiel sera organisé au musée du Louvre.

À lire aussiDiplomatie, armement, nucléaire: pourquoi la France veut à tout prix renforcer son alliance avec l'Inde

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne